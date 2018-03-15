Federer çeyrek finalde
Dünya 1 numarası Roger Federer, Jeremy Chardy'yi 2-0 yenerek Indian Wells'te çeyrek finale yükseldi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in tek erkekler dördüncü turunda, 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile Fransız Jeremy Chardy karşılaştı.
Bir saat 22 dakika süren mücadelenin ardından 36 yaşındaki Federer, Fransız Chardy'yi 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Bu sezon katıldığı Avustralya Açık ve Rotterdam Açık'tan zaferle ayrılan İsviçreli tenisçi, üst üste 15'inci maçını kazanarak 2018'deki yenilmezlik serisini sürdürdü. 2006'dan bu yana en iyi sezon başlangıcına imza atan Federer, çeyrek finalde Güney Koreli Chung Hyeon ile karşılaşacak.
Halep yarı finalde
Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, Hırvat Petra Martic'i 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:50
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Toplam 6
Yorum
METİN ALEX TÜRKİYEYE ORTALIĞI KARIŞTIRMASI İÇİN GELDİ. BAŞKA AMACI YOKTUR. NEDEN BÖYLE BİR GÜNÜ BEKLEDİ.
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O da isterse alacağız
Toplam 5
Yorum
ozi başkan telisca isterse dediği için 10 milyona bile alır ama talisca reali isterse 21 e gider aslında yusuf yazıcı gibi bir dünya yıldızı var
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Toplam 22
Yorum
BJK'li Anlamazsiniz ... Bu sene yine sampiyon olup seneye SL'de daha iyisini yapinca anlarsiniz. O da kiskançligini bi kenara koyabilirsen ancak !
Federer çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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