Federer çeyrek finalde – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Federer çeyrek finalde

    Federer çeyrek finalde

    Dünya 1 numarası , 'yi 2-0 yenerek Indian Wells'te çeyrek finale yükseldi.

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in tek erkekler dördüncü turunda, 1 numaralı seribaşı İsviçreli ile Fransız karşılaştı.

    Bir saat 22 dakika süren mücadelenin ardından 36 yaşındaki Federer, Fransız Chardy'yi 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

    Bu sezon katıldığı ve Rotterdam Açık'tan zaferle ayrılan İsviçreli tenisçi, üst üste 15'inci maçını kazanarak 2018'deki yenilmezlik serisini sürdürdü. 2006'dan bu yana en iyi sezon başlangıcına imza atan Federer, çeyrek finalde Güney Koreli Chung Hyeon ile karşılaşacak.

    Halep yarı finalde
    Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Rumen Simona , Hırvat Petra Martic'i 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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