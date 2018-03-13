Sharapova Rusları kızdırdı!

Maria Sharapova annesiyle beraber Amerikalı ünlü ressam Jasper Johns'u sergisini gezdi. ABD bayraklı eserin önündeki görüntüsünü takipçileriyle paylaşan yıldız isim, Rus vatandaşların tepkisini çekti. Bu paylaşım kısa sürede Rusya'da gündem oldu.