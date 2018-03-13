Sharapova Rusları kızdırdı!
Kadınlar tenisinin ikon ismi Maria Sharapova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusları kızdırdı.
Maria Sharapova annesiyle beraber Amerikalı ünlü ressam Jasper Johns'u sergisini gezdi. ABD bayraklı eserin önündeki görüntüsünü takipçileriyle paylaşan yıldız isim, Rus vatandaşların tepkisini çekti. Bu paylaşım kısa sürede Rusya'da gündem oldu.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:52
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 21
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Bir de iki tane büyük taraftarı var
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 20
Yorum
gs şampiyon olamaz galatasaray ligde şampiyonluk şansı olmayan tek takım. oynadığı derbilerin tamamını kaybetmiş. bundan sonraki derbileride kazanamaz.
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 21
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İki büyük taraftarının ne olduğu belli olan takımsınız doğru söylüyorsunuz
Sharapova Rusları kızdırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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