Sharapova Rusları kızdırdı! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Sharapova Rusları kızdırdı!

    Sharapova Rusları kızdırdı!

    Kadınlar tenisinin ikon ismi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusları kızdırdı.

    annesiyle beraber Amerikalı ünlü ressam Jasper Johns'u sergisini gezdi. ABD bayraklı eserin önündeki görüntüsünü takipçileriyle paylaşan yıldız isim, Rus vatandaşların tepkisini çekti. Bu paylaşım kısa sürede 'da gündem oldu.

    Mama, daughter and a Jasper John's Flag #jasperjohns #art #thebroadmuseum

    Maria Sharapova (@mariasharapova)'in paylaştığı bir gönderi ()

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:52
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