Ablası Serena Williams'ı saf dışı bıraktı
ABD'li tenisçi Serena Williams, Indian Wells'in üçüncü turunda ablası Venus Williams'a yenilerek elendi.
Çocuk sahibi olduktan 14 ay sonra kortlara dönen 36 yaşındaki Serena Williams, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen sezonun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in üçüncü turunda ablası Venus Williams ile karşılaştı.
Bir saat 26 dakika süren maçta kardeşinin dört kez servisini kıran dünya klasmanının 8 numarası Venus Williams, 6-3 ve 6-4'lük setlerle maçı 2-0 kazandı.
Venus Williams, son 16 turunda Letonyalı Anastasija Sevastova ile karşılaşacak.
Federer son 16 turunda
Tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İsviçreli Roger Federer, şampiyonluk unvanını korumak için mücadele ettiği turnuvada son 16 isim arasına kaldı.
58 dakika süren maçta 5 kez servis kıran, ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 89'luk performans sergileyen 36 yaşındaki Federer, Sırp Filip Krajinovic'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Bu sezon Avustralya Açık ve Rotterdam Açık'ta şampiyonluk yaşayan Federer, Fransız Jeremy Chardy ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:43
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Kocaman'dan Volkan itirafı
Toplam 3
Yorum
hasta fenerli Hangi yapıya zarar vermeyeceksin yapımı var. planları yapıyoruz diyorsun. Daha plan halindesin, ze zaman uygulamaya geçicez lig bitti hocam
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 3
Yorum
tiner evet hocam doğru bildin VEBA hemde TİNER VEBASI
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G.Saray bitti demeden bitmez
Toplam 1
Yorum
prim canavari gelsin paralar.
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