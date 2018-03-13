Ablası Serena Williams'ı saf dışı bıraktı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Ablası 'ı saf dışı bıraktı

    Ablası Serena Williams'ı saf dışı bıraktı

    'li tenisçi , Indian Wells'in üçüncü turunda ablası 'a yenilerek elendi.

    Çocuk sahibi olduktan 14 ay sonra kortlara dönen 36 yaşındaki , 'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen sezonun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in üçüncü turunda ablası ile karşılaştı.

    Bir saat 26 dakika süren maçta kardeşinin dört kez servisini kıran dünya klasmanının 8 numarası Venus Williams, 6-3 ve 6-4'lük setlerle maçı 2-0 kazandı.

    Venus Williams, son 16 turunda Letonyalı Anastasija Sevastova ile karşılaşacak.

    Federer son 16 turunda
    Tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İsviçreli , şampiyonluk unvanını korumak için mücadele ettiği turnuvada son 16 isim arasına kaldı.

    58 dakika süren maçta 5 kez servis kıran, ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 89'luk performans sergileyen 36 yaşındaki Federer, Sırp Filip Krajinovic'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

    Bu sezon ve Açık'ta şampiyonluk yaşayan Federer, Fransız Jeremy Chardy ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:43
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