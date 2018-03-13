Ablası Serena Williams'ı saf dışı bıraktı

Çocuk sahibi olduktan 14 ay sonra kortlara dönen 36 yaşındaki Serena Williams, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen sezonun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in üçüncü turunda ablası Venus Williams ile karşılaştı.

Bir saat 26 dakika süren maçta kardeşinin dört kez servisini kıran dünya klasmanının 8 numarası Venus Williams, 6-3 ve 6-4'lük setlerle maçı 2-0 kazandı.

Venus Williams, son 16 turunda Letonyalı Anastasija Sevastova ile karşılaşacak.



Federer son 16 turunda

Tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İsviçreli Roger Federer, şampiyonluk unvanını korumak için mücadele ettiği turnuvada son 16 isim arasına kaldı.

58 dakika süren maçta 5 kez servis kıran, ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 89'luk performans sergileyen 36 yaşındaki Federer, Sırp Filip Krajinovic'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu sezon Avustralya Açık ve Rotterdam Açık'ta şampiyonluk yaşayan Federer, Fransız Jeremy Chardy ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.