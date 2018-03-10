Indian Wells'te favoriler kaybediyor
Tek kadınların favori tenisçilerinden İspanyol Garbine Muguruza ile Büyük Britanyalı Johanna Konta, rakiplerine yenilerek Indian Wells'e ikinci turda veda etti.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in ikinci turunda, favori tenisçilerden ikisi daha elendi.
Dünya 100 numarası ABD'li Sachia Vickery ile karşılaşan son Wimbledon şampiyonu dünya 3 numarası Muguruza, rakibine 2-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kaybetti.
Büyük Britanyalı 11 numaralı seribaşı Johanna Konta ise 18 yaşındaki Çek Marketa Vondrousova'ya 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.
Daha önce eski dünya bir numarası Rus Maria Sharapova da Indian Wells'e ilk turda veda etmişti.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:22
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
ZZ61 yada başkanın söylediği doğruysa 230 bin euro borç nasıl 1.3 milyon oluyor açıklama yapılmadan bu para ödenmemeli
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 22
Yorum
siyah beyazyürek lütfen beyninizle düşünüp ağzınızla konuşun
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
zz61 başkan ersunun sözleşmesinde fesih tazminatı maddesi yok demişti demek ki yalan söylemiş o zaman bu parayı başkan cebinden ödesin YADA
Indian Wells'te favoriler kaybediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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