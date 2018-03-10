Indian Wells'te favoriler kaybediyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in ikinci turunda, favori tenisçilerden ikisi daha elendi.

Dünya 100 numarası ABD'li Sachia Vickery ile karşılaşan son Wimbledon şampiyonu dünya 3 numarası Muguruza, rakibine 2-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kaybetti.

Büyük Britanyalı 11 numaralı seribaşı Johanna Konta ise 18 yaşındaki Çek Marketa Vondrousova'ya 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

Daha önce eski dünya bir numarası Rus Maria Sharapova da Indian Wells'e ilk turda veda etmişti.