Indian Wells'te favoriler kaybediyor – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Indian Wells'te favoriler kaybediyor

    Indian Wells'te favoriler kaybediyor

    Tek kadınların favori tenisçilerinden İspanyol Garbine Muguruza ile Büyük Britanyalı Johanna Konta, rakiplerine yenilerek Indian Wells'e ikinci turda veda etti.

    'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in ikinci turunda, favori tenisçilerden ikisi daha elendi.

    Dünya 100 numarası 'li Sachia Vickery ile karşılaşan son Wimbledon şampiyonu dünya 3 numarası Muguruza, rakibine 2-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kaybetti.

    Büyük Britanyalı 11 numaralı seribaşı Johanna Konta ise 18 yaşındaki Çek Marketa Vondrousova'ya 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

    Daha önce eski dünya bir numarası Rus da Indian Wells'e ilk turda veda etmişti.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:22
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