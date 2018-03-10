Sharapova sürpriz karar

Resmi internet sitesine yazılı açıklama yapan Rus tenisçi, karşılıklı varılan anlaşma sonucu 2014'ten bu yana çalıştığı Hollandalı antrenörüyle yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

Bu yıl sadece 5 maç kazanabilen ve son olarak ABD'de düzenlenen Indian Wells'te ilk turda kaybeden Sharapova, Groeneveld yönetiminde 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.

Groeneveld, daha önce Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Ana Ivanovic, Caroline Wozniacki ve Greg Rusedski gibi önemli tenisçileri çalıştırmıştı.