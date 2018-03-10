Sharapova sürpriz karar – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Sharapova sürpriz karar

    Sharapova sürpriz karar

    Tek kadınlarda eski dünya bir numarası ile antrenörü Sven Groeneveld'in yolları ayrıldı.

    Resmi internet sitesine yazılı açıklama yapan Rus tenisçi, karşılıklı varılan anlaşma sonucu 2014'ten bu yana çalıştığı Hollandalı antrenörüyle yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

    Bu yıl sadece 5 maç kazanabilen ve son olarak ABD'de düzenlenen Indian Wells'te ilk turda kaybeden Sharapova, Groeneveld yönetiminde 2014'te 'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.

    Groeneveld, daha önce Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Ana Ivanovic, ve Greg Rusedski gibi önemli tenisçileri çalıştırmıştı.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:20
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