Sharapova sürpriz karar
Tek kadınlarda eski dünya bir numarası Maria Sharapova ile antrenörü Sven Groeneveld'in yolları ayrıldı.
Resmi internet sitesine yazılı açıklama yapan Rus tenisçi, karşılıklı varılan anlaşma sonucu 2014'ten bu yana çalıştığı Hollandalı antrenörüyle yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.
Bu yıl sadece 5 maç kazanabilen ve son olarak ABD'de düzenlenen Indian Wells'te ilk turda kaybeden Sharapova, Groeneveld yönetiminde 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.
Groeneveld, daha önce Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Ana Ivanovic, Caroline Wozniacki ve Greg Rusedski gibi önemli tenisçileri çalıştırmıştı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:20
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
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Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
Sharapova sürpriz karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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