Marsel İlhan finale kalamadı
Milli tenisçi Marsel İlhan, Katar'da düzenlenen Futures Turnuvası'nda yarı finalde Alman Benjamin Hassan'a 2-0 yenildi.
Başkent Doha'daki turnuvada mücadele eden Marsel, rakiplerine set vermeden yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Alman Benjamin Hassan'a 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olan Marsel, finale kalamadı.
Öte yandan, Japonya'nın Yokohama kentindeki 25 bin dolar ödüllü ITF Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu ve Büyük Britanyalı partneri Harriet Dart, çift kadınlar yarı finalinde Momoko Kobori-Chihiro Muramatsu ikilisine 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.
Ayla Aksu, tek kadınlarda da Japon Moyuka Uchijima'ya 2. turda 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenildi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:10
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
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Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
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