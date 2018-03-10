Marsel İlhan finale kalamadı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    finale kalamadı

    Marsel İlhan finale kalamadı

    , 'da düzenlenen Futures Turnuvası'nda yarı finalde 'a 2-0 yenildi.

    Başkent Doha'daki turnuvada mücadele eden Marsel, rakiplerine set vermeden yarı finale yükseldi.

    Yarı finalde 'a 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olan Marsel, finale kalamadı.

    Öte yandan, 'nın Yokohama kentindeki 25 bin dolar ödüllü ITF Turnuvası'nda ve Büyük Britanyalı partneri Harriet Dart, çift kadınlar yarı finalinde Momoko Kobori-Chihiro Muramatsu ikilisine 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

    Ayla Aksu, tek kadınlarda da Japon Moyuka Uchijima'ya 2. turda 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenildi.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:10
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