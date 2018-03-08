Sharapova'dan erken veda – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Sharapova'dan erken veda

    Sharapova'dan erken veda

    Tek kadınlarda eski dünya bir numarası , Indian Wells'e ilk turda veda etti.

    ABD'nin Kalifornia eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından biri olarak gösterilen Indian Wells'te, 30 yaşındaki Rus tenisçi Sharapova ile Japon Naomi Osaka ilk turda karşılaştı.

    Dünya klasmanında 44. sırada yer alan 20 yaşındaki Osaka, 95 dakika süren maçta rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

    Mücadelede 5 kez servis kırdıran, 6 çift hata yapan Sharapova'nın ikinci servisten kazanılan puanlardaki performansı yüzde 25'te kaldı.

    Sharapova, geçen ay da Katar Açık'ın ilk turunda Rumen Monica Niculescu'ya 2-1 mağlup olmuştu.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:01
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