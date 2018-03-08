Sharapova'dan erken veda
Tek kadınlarda eski dünya bir numarası Maria Sharapova, Indian Wells'e ilk turda veda etti.
ABD'nin Kalifornia eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından biri olarak gösterilen Indian Wells'te, 30 yaşındaki Rus tenisçi Sharapova ile Japon Naomi Osaka ilk turda karşılaştı.
Dünya klasmanında 44. sırada yer alan 20 yaşındaki Osaka, 95 dakika süren maçta rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Mücadelede 5 kez servis kırdıran, 6 çift hata yapan Sharapova'nın ikinci servisten kazanılan puanlardaki performansı yüzde 25'te kaldı.
Sharapova, geçen ay da Katar Açık'ın ilk turunda Rumen Monica Niculescu'ya 2-1 mağlup olmuştu.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:01
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
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Yorum
klaus Q7'yi savunmakla katili savunmak arasında fark yoktur.
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Yorum
forever1903 10 macta 6 puan kapatilir bence dogru, ama önündeki 3 mactan fener en iyi ihtimal ile 4 puan cikarir, yani unutun o isi, 4 yildiz baska baha
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Yorum
klaus beşiktaş maçinda volkan, hakemin atması için adeta tam gün mesai yaparken, sen(aykut)kulübede elin çenende oturuyordun.aksini söylersen ....
Sharapova'dan erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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