Medeniyet Okulları yeniden şampiyonluğu göğüsledi!

2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde yapılan turnuva kapsamında bu yıl da şampiyonluk ipi Özel Medeniyet Okulları'nın elinde kaldı. Yıldız erkekler kategorisinde yarışan okul, diğer rakiplerini elemeyi başardı.



"Öğrencilerimiz ve Öğretmenlerimiz İle Gurur Duyuyoruz"

Turnuvayı heyecanla takip eden Özel Medeniyet Okulları kurucu müdürü Recep Aydın, şunları söyledi: "Bu tür müsabakalar çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi açısından oldukça yararlı faaliyetler. Bizler de elimizden geldiğince çocuklarımıza destek oluyoruz. Ben bu yarışmada birinci gelen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimi kutluyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Madalyalarımızı ve kupamızı bir kez daha elimizde tuttuğumuz için sevinçliyiz." ifadelerine yer verdi.



Turnuva kapsamında oluşan sıralama şu şekildedir:

1-Özel Medeniyet Okulları

2-Şişli Terakki

3-Ayazağa Işık Orta Okulu



