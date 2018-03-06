ABD'nin San Jose kentinde oynanan karşılaşmada, dünya 1 numarası Federer, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Sock karşısında 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip geldi.

Öte yandan, ABD'li iş adamı Bill Gates ve haber spikeri Savannah Guthrie de organizasyona yardım için turnuvada yer aldı. Federer-Gates çifti, Sock-Guthrie ikilisini gösteri maçında 6-3 yendi.