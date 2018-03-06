Federer bu kez Afrika için kazandı – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Federer bu kez için kazandı

    Federer bu kez <a href="/index/afrika?id=4d9d799d-df67-4454-9475-ee35e907b091" class="" rel="tag">Afrika</a> için kazandı

    İsviçreli tenisçi , beşincisi düzenlenen " için maç" isimli yardım organizasyonunda, 'li Jack Sock'ı 2-0 mağlup etti.

    'nin San Jose kentinde oynanan karşılaşmada, dünya 1 numarası Federer, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Sock karşısında 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip geldi.

    Öte yandan, 'li iş adamı ve haber spikeri Savannah Guthrie de organizasyona yardım için turnuvada yer aldı. Federer-Gates çifti, Sock-Guthrie ikilisini gösteri maçında 6-3 yendi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Federer bu kez için kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN