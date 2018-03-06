Federer bu kez Afrika için kazandı
İsviçreli tenisçi Roger Federer, beşincisi düzenlenen "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda, ABD'li Jack Sock'ı 2-0 mağlup etti.
ABD'nin San Jose kentinde oynanan karşılaşmada, dünya 1 numarası Federer, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Sock karşısında 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip geldi.
Öte yandan, ABD'li iş adamı Bill Gates ve haber spikeri Savannah Guthrie de organizasyona yardım için turnuvada yer aldı. Federer-Gates çifti, Sock-Guthrie ikilisini gösteri maçında 6-3 yendi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:41
-
Tenis
Toplam 6
Yorum
ALİ ÇOK SÜPER Bİ OYUN BAĞIMLILIK YAPTI
-
Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 26
Yorum
aykut demişki malatya maca 10 kısi cıksın .tac ve korner atışları fb verilsin . mumkunse malatyalnansınılar maca gelmesin seyırcısız oy.
-
G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın'
Toplam 6
Yorum
zoppa asamoah gelmiyorsa makul fiyata alınabilir ama yetmez uğur çiftçiyide alın sezon sonu serbest rekabet her zaman takımı diri tutar!
Federer bu kez Afrika için kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.