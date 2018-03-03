Nadal bir süre daha korta çıkamayacak – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Nadal bir süre daha korta çıkamayacak

    Nadal bir süre daha korta çıkamayacak

    Sakatlığı devam eden tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol , Maimi Açık ve Indian Wells'te yarışamayacağını açıkladı.

    Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki tenisçi, son katıldığı Meksika Açık'ta kalçasındaki eski sakatlığının yeniden nüks ettiğini belirterek, "Miami Açık ve Indian Wells'e katılamayacağım. İyileşmek için zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

    Sakatlığı nedeniyle çok fazla ağrı çektiğini kaydeden Nadal, "ABD'deki turnuvalara katılamayacak olmam çok üzücü. Umarım gelecek yıl oradaki sevenlerimle yeniden buluşurum." değerlendirmesinde bulundu.

    Zirvedeki yerini ezeli rakibi İsviçreli 'e geçen ay kaptıran Nadal'ın, toprak zemin turnuvalarına kadar iyileşmesi bekleniyor.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:14
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