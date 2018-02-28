"Türkiye bir tenis markası haline geldi" – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    "Türkiye bir tenis markası haline geldi"

    "Türkiye bir tenis markası haline geldi"

    Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı , İstanbul'da tenis şöleninin yaşanacağını söyledi.

    Durmuş, yaptığı açıklamada, Türk tenisinin, başarılı bireysel performansların yanında organizasyon anlamında da adını duyurduğu bir sezon geçirdiğinin altını çizdi.

    TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın 23-29 Nisan, TEB BNP Paribas İstanbul Open'ın ise 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Garanti Koza Arena'da düzenleneceğini hatırlatan Durmuş, iki önemli yıldız tenisçinin Türkiye'ye geleceğine dikkati çekti.

    "Arka arkaya iki haftalık bir tenis şöleni yaşayacağız." diyen Durmuş, "TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve TEB BNP Paribas İstanbul Open'da iki önemli yıldızı ağırlayacağız. Son şampiyonu ile finalisti Marin Cilic, Türk sporseverlerin karşısına çıkacak. Türkiye bir tenis markası haline geldi." ifadelerini kullandı.

    Durmuş, milli sporcuların da önemli başarılar elde edeceğine inandığını dile getirerek, "Bu prestijli turnuvalarda böylesine değerli iki ismi izlemek, ülke tenisinin tanıtımı açısından hem büyük bir etki yaratacak hem de Türkiye'nin bir tenis markası haline geldiğinin kanıtı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    "SEZON SPORCULARIMIZ İÇİN DE HAREKETLİ BAŞLADI"
    Organizasyonların yanı sıra milli sporcuların performanslarına da değinen TTF Başkanı , "Teniste 2018 sezonu sporcularımız için de hareketli başladı." dedi.

    Türkiye'nin, kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu FED Kupası'nda 1. Küme'deki yerini koruduğuna işaret eden Durmuş, "'ın tarihi galibiyetiyle gururlandık. Millilerimizin Letonya ile karşılaştığı seride WTA 6 numarası ve son Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko'yu deviren Çağla, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir ismi yenen ilk Türk raket olarak kayıtlara geçti." diye konuştu.

    Yankı Erel'in de Gençler Şampiyonası'nda müthiş bir performans sergilediğini vurgulayan Durmuş, şunları söyledi:

    "Yankı, teklerde üçüncü tura kadar ilerleyerek, grand slam arenasında genç erkekler kategorisinde bunu yapan ilk Türk tenisçi olmayı başardı. 17 yaşındaki Yankı Erel, dünya sıralamasında 18. basamağa tırmanarak Türkiye'nin genç erkeklerdeki klasman rekorunu da kırdı."

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:39
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