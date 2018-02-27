Yankı Erel'den rekor
Dünya sıralamasında 18. basamağa tırmanan genç tenisçi Yankı Erel, Türkiye'nin genç erkeklerdeki klasman rekorunu kırdı.
Son olarak Rusya'nın Kazan kentindeki Grade 1 seviye Yeltsin Cup ITF Gençler turnuvasında teklerde yarı final, çiftlerde final oynayan 2000 doğumlu Erel, bu derecelerinin karşılığı olarak 11 sıra yükselişle 18'inciliğe yerleşti.
Ergi Kırkın'ın rekorunu iki basamak geliştiren Yankı, geçtiğimiz ay Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda teklerde üçüncü tura kadar ilerleyerek slam arenasında genç erkekler kategorisinde bunu yapan ilk Türk tenisçi olmuştu.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:56
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Trabzonspor için kritik hafta
Toplam 2
Yorum
onur kıvrak dev maçlarda kayıp... hocam onur kıvrak geçen yıl takımım batırdı..talisca dan yediği gol tamamen rezillikti..ben kalecimizden korkuyorum...yoksa iç sahahda ts as
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 14
Yorum
hakan satıcı alper potu sede ğoll belıyom
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Beşiktaş'ı yeneriz
Toplam 17
Yorum
burak yok ts kora kor oynar... onur kıvrak adam gibib sağlam üstüne düşeni yapsın yeter...
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