Yankı Erel'den rekor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'den rekor

    Yankı Erel'den rekor

    Dünya sıralamasında 18. basamağa tırmanan genç tenisçi , 'nin genç erkeklerdeki klasman rekorunu kırdı.

    ITF Gençler Turu'nda 'yi başarıyla temsil eden , gerçekleştirdiği ilklere bir yenisini ekledi. Dünya sıralamasında 18. basamağa tırmanan Yankı, Türkiye'nin genç erkeklerdeki klasman rekorunun yeni sahibi oldu.

    Son olarak 'nın Kazan kentindeki Grade 1 seviye Yeltsin Cup ITF Gençler turnuvasında teklerde yarı final, çiftlerde final oynayan 2000 doğumlu Erel, bu derecelerinin karşılığı olarak 11 sıra yükselişle 18'inciliğe yerleşti.

    Ergi Kırkın'ın rekorunu iki basamak geliştiren Yankı, geçtiğimiz ay Gençler Şampiyonası'nda teklerde üçüncü tura kadar ilerleyerek slam arenasında genç erkekler kategorisinde bunu yapan ilk Türk tenisçi olmuştu.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:56
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