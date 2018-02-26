Masa tenisinde milliler, Avrupa sahnesinde – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Masa tenisinde milliler, Avrupa sahnesinde

    Masa tenisinde milliler, Avrupa sahnesinde

    A ve Kadın Masa Tenisi Takımları, 2019 Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçlarını yarın yapacak.

    A Milli Kadın Takımı'nın Estonya ile 'da oynayacağı müsabaka Tozkoparan Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak. Müsabakayı Kosovalı hakem Jeton Beqiri yönetecek. Kadın milliler, rakibi karşısında Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Gülpembe Özkaya ve Melek Hu'dan oluşan kadrosuyla mücadele edecek.

    Estonya ile en son 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İstanbul'da karşılaşan milliler, rakibini 3-1 mağlup etmişti.

    ERKEKLER
    A Takımı'nın, Hırvatistan ile yapacağı karşılaşma ise bu ülkenin Varazdin kentindeki Sport Hall Arena'da TSİ 20.00'de oynanacak.

    İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Talha Yiğenler ve Ahmet Li'den oluşan milli takım, Hırvatistan ile en son 2009 Akdeniz Oyunları'nda karşılaşmış ve rakibine 3-1 yenilmişti.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:53
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