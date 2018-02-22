Teniste şampiyonlar belli oldu
Düzce’de düzenlenen gençler ve küçükler tenis müsabakaları sona erdi.
Genç Erkekler-Kızlar, Küçükler Kızlarda Kültür Koleji birinci olurken, Küçükler Erkeklerde ise Mustafa Açıkalın Orta Okulu birinci oldu.
Dereceye giren okullara ödüllerini Düzce Tenis İl Temsilcisi Levent Hasdemir takdim etti.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:36
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Kartal'a karşı Hulk
Toplam 5
Yorum
CELAL TAM DA ISTEDIGIM RUH HALINDELER BJK BUNLARI OYLE BOYLE YENMEYECEK ( GS LIYIM) MAC SONU BURDAYIM
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 19
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaş haberlerini neden bu kadar fenerli galatasaraylı okuyor anlamıyorum hoşunuza gidiyor galiba şampiyonlar ligi haberi :)
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 2
Yorum
100milyon 100 milyonu gececek olan ilk türk olacak insallah, böyle devam et cengiz
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