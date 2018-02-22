Teniste şampiyonlar belli oldu – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Teniste şampiyonlar belli oldu

    Teniste şampiyonlar belli oldu

    ’de düzenlenen gençler ve küçükler tenis müsabakaları sona erdi.

    Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği gençler ve küçükler tenis kategorisi müsabakaları sona erdi. Müsabakalar Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Tenis Kortunda gerçekleştirildi.

    Genç Erkekler-Kızlar, Küçükler Kızlarda Kültür Koleji birinci olurken, Küçükler Erkeklerde ise Mustafa Açıkalın Orta Okulu birinci oldu.

    Dereceye giren okullara ödüllerini Düzce Tenis İl Temsilcisi Levent Hasdemir takdim etti.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:36
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