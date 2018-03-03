Cem İlkel, Yokohama Challenger'ı tamamlayamadı
Milli tenisçi Cem İlkel, Japonya'da düzenlenen Yokohama Challenger'da yarı final maçı öncesi turnuvadan çekildi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki milli tenisçi, Japonya'nın Yokohama kentindeki organizasyonda çeyrek finalde tecrübeli Alman sporcu Tobias Kamke'yi 7-6 ve 6-2'lik setlerle saf dışı bıraktı.
Cem, yarı finalde ise 7 numaralı seribaşı Japon Tatsuma Ito ile eşleşti. Ancak kişisel sebeplerini gerekçe göstererek turnuvadan çekilen milli sporcu, yarı final maçına çıkmadı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:32
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Cem İlkel, Yokohama Challenger'ı tamamlayamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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