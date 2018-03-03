Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki milli tenisçi, Japonya'nın Yokohama kentindeki organizasyonda çeyrek finalde tecrübeli Alman sporcu Tobias Kamke'yi 7-6 ve 6-2'lik setlerle saf dışı bıraktı.

Cem, yarı finalde ise 7 numaralı seribaşı Japon Tatsuma Ito ile eşleşti. Ancak kişisel sebeplerini gerekçe göstererek turnuvadan çekilen milli sporcu, yarı final maçına çıkmadı.