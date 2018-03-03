Cem İlkel, Yokohama Challenger'ı tamamlayamadı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    , 'ı tamamlayamadı

    <a href="/index/cem-ilkel?id=867d2406-9ec6-4795-b215-c0a257fae853" class="" rel="tag">Cem İlkel</a>, <a href="/index/yokohama-challenger?id=3f142dfe-d86d-4435-aca2-fb2e57b8db12" class="" rel="tag">Yokohama Challenger</a>'ı tamamlayamadı

    , 'da düzenlenen 'da yarı final maçı öncesi turnuvadan çekildi.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki , 'nın Yokohama kentindeki organizasyonda çeyrek finalde tecrübeli Alman sporcu 'yi 7-6 ve 6-2'lik setlerle saf dışı bıraktı.

    Cem, yarı finalde ise 7 numaralı seribaşı Japon Tatsuma Ito ile eşleşti. Ancak kişisel sebeplerini gerekçe göstererek turnuvadan çekilen milli sporcu, yarı final maçına çıkmadı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:32
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