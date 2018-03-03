Berfu Cengiz yarı finalde – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    yarı finalde

    Berfu Cengiz yarı finalde

    Milli tenisçi, 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Büyük Britanyalı Webley-Smith'i 2-0 yenerek, yarı finale çıktı

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar kategorisinde mücadele eden milli tenisçi , yarı finale kaldı.

    Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen turnuvanın önceki turlarında sırasıyla Çek ve Polonyalı rakiplerini eleyen 18 yaşındaki Berfu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Emily Webley-Smith ile karşılaştı.

    Rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 7 numaralı seribaşı Berfu Cengiz, adını son dört tenisçi arasına yazdırdı.

    Milli tenisçi, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşacak.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:52
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