Berfu Cengiz yarı finalde

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Berfu Cengiz, yarı finale kaldı.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen turnuvanın önceki turlarında sırasıyla Çek ve Polonyalı rakiplerini eleyen 18 yaşındaki Berfu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Emily Webley-Smith ile karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 7 numaralı seribaşı Berfu Cengiz, adını son dört tenisçi arasına yazdırdı.

Milli tenisçi, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşacak.