Berfu Cengiz yarı finalde
Milli tenisçi, 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Büyük Britanyalı Webley-Smith'i 2-0 yenerek, yarı finale çıktı
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Berfu Cengiz, yarı finale kaldı.
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen turnuvanın önceki turlarında sırasıyla Çek ve Polonyalı rakiplerini eleyen 18 yaşındaki Berfu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Emily Webley-Smith ile karşılaştı.
Rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 7 numaralı seribaşı Berfu Cengiz, adını son dört tenisçi arasına yazdırdı.
Milli tenisçi, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşacak.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:52
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Berfu Cengiz yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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