Çağla ilk turda elendi
Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Çek Petra Kvitova'ya 2-0 yenilen Çağla Büyükakçay elendi.
Başkent Doha'da düzenlenen sert kort turnuvasındaki ilk tur maçında, dünya sıralamasının 160. basamağındaki Çağla Büyükakçay ile dünya 21 numarası Petra Kvitova karşılaştı.
2011 ve 2014 Wimbledon şampiyonu Kvitova, karşılaşmayı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:26
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Burak'sız Trabzon, gol sessizliği büründü
Toplam 1
Yorum
berkan Üretmeyen bir orta saha ile çok attı.Buraklı sistem yerine sistemli Burak oyunu olsa 20 golü geçerdi ve takım da zirve de olurdu.
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Zirvedeki aslan %87.5 şampiyon!
Toplam 6
Yorum
CELAL UMUT FAKIRIN EKMEGI DIYORSUN HAFTAYA FARK 4 E CIKAR
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 7
Yorum
CELAL SENDE ONLARI ALMADIN ILK MACTA BOYLE YAZDINMI NIYE GELMIYORLAR DIYE
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