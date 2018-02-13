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    13 Şubat 2018, Salı
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    Çağla ilk turda elendi

    Çağla ilk turda elendi

    Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Çek 'ya 2-0 yenilen elendi.

    Başkent Doha'da düzenlenen sert kort turnuvasındaki ilk tur maçında, dünya sıralamasının 160. basamağındaki ile dünya 21 numarası karşılaştı.

    2011 ve 2014 Wimbledon şampiyonu Kvitova, karşılaşmayı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:26
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