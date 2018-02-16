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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Genç tenisçiler ödüllendirildi

    Genç tenisçiler ödüllendirildi

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Okul Sporları Genç Erkekler ve Genç Kızlar Tenis İl Birinciliği, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

    Tosyalı ve Atletizm Pisti Tenis kortlarında ki turnuvaya, 12 okuldan 75 genç katılırken, sporcular, il birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Oynanan müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde birinci Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi, ikinci Kadirli Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi, üçüncü Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi, dördüncü ise Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi oldu.

    Kızlar kategorisinde ise birinci Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi, ikinci Kadirli Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi, üçüncü TOBB Fen Lisesi, dördüncü ise Hasan Aybaba Anadolu lisesi oldu. Düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları hakemler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. İl birincisi olan takımlar grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil etmeye hak kazandı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:23
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