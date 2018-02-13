Sharapova'dan Katar Açık'a erken veda
Rus tenisçi Maria Sharapova, Katar Açık'a ilk turda veda etti.
İki kez şampiyonluk yaşadığı toplam 3 milyon dolar ödüllü turnuvaya davetiye ile katılan 30 yaşındaki Sharapova, dünya klasmanında 92. sırada yer alan Rumen Monica Niculescu ile karşılaştı.
2 saat 38 dakika süren maçta 52 basit hata yapan Sharapova, 4-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibine 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Turnuvada mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ilk turda Çek Petra Kvitova ile karşılaşacak.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:55
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Terim’i götürecek!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 NE TERİMİ NE GOMİSİ..GALATASARAYIN YARI HİSSESİNİ ŞİMDİLİK AYAKLARI ALIŞSIN DİYE SATACAKLAR.DAHA SONRA TAMAMINI SATACAKLAR.!
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Kapılar kapanıyor!
Toplam 1
Yorum
serdar Ben birşeyi anlayamıyorum Ztk ile bizim ne işimiz olur çıkarın paf takımını oynasın tutturmuşlar bir kupa die liğe asılın bırakın boş işleri
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Eczacıbaşı rahat geçti
Toplam 1
Yorum
Dost Fenerin hocasının görevine son verilmiş. Asıl bu takımı kim kurduysa o kişinin istifa etmeli.
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