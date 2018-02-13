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    13 Şubat 2018, Salı
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    Sharapova'dan 'a erken veda

    Sharapova'dan Katar Açık'a erken veda

    Rus tenisçi , 'a ilk turda veda etti.

    İki kez şampiyonluk yaşadığı toplam 3 milyon dolar ödüllü turnuvaya davetiye ile katılan 30 yaşındaki Sharapova, dünya klasmanında 92. sırada yer alan Rumen Monica Niculescu ile karşılaştı.

    2 saat 38 dakika süren maçta 52 basit hata yapan Sharapova, 4-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibine 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Turnuvada mücadele eden milli tenisçi , ilk turda Çek ile karşılaşacak.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:55
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