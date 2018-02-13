Sharapova'dan Katar Açık'a erken veda

İki kez şampiyonluk yaşadığı toplam 3 milyon dolar ödüllü turnuvaya davetiye ile katılan 30 yaşındaki Sharapova, dünya klasmanında 92. sırada yer alan Rumen Monica Niculescu ile karşılaştı.

2 saat 38 dakika süren maçta 52 basit hata yapan Sharapova, 4-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibine 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Turnuvada mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ilk turda Çek Petra Kvitova ile karşılaşacak.