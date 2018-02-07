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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Teniste mağlubiyetle başladık!

    Teniste mağlubiyetle başladık!

    Teniste Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ilk maçında Letonya'ya 2-1 mağlup oldu.

    Kadın tenis milli takımları arasındaki 1. Grup maçları, Estonya'nın başkenti Tallinn'de başladı. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Letonya ile karşılaştı. Dünya sıralamasının 15. basamağındaki Anastasija Sevastova, milli tenisçi Ayla Aksu'yu 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek Letonya'yı 1-0 öne geçirdi.

    İkinci maçta , son Fransa Açık şampiyonu 20 yaşındaki Jelena Ostapenko'yu mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

    Milli tenisçi, dünya 6 numarası rakibini 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Çağla, dünya sıralamasında ilk 10'daki bir oyuncuyu yenen ilk Türk tenisçi oldu. Çiftler maçında ise Ayla Aksu ile , Jelena Ostapenko-Anastasija Sevastova ikilisiyle karşı karşıya geldi.

    Ostapenko-Sevastova çiftinin korttan 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılmasıyla Letonya, seriyi 2-1 kazandı. Türkiye, ikinci maçını yarın Avusturya ile yapacak.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:30
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