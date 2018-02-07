Teniste mağlubiyetle başladık!

Kadın tenis milli takımları arasındaki 1. Grup maçları, Estonya'nın başkenti Tallinn'de başladı. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Letonya ile karşılaştı. Dünya sıralamasının 15. basamağındaki Anastasija Sevastova, milli tenisçi Ayla Aksu'yu 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek Letonya'yı 1-0 öne geçirdi.

İkinci maçta Çağla Büyükakçay, son Fransa Açık şampiyonu 20 yaşındaki Jelena Ostapenko'yu mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Milli tenisçi, dünya 6 numarası rakibini 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Çağla, dünya sıralamasında ilk 10'daki bir oyuncuyu yenen ilk Türk tenisçi oldu. Çiftler maçında ise Ayla Aksu ile Pemra Özgen, Jelena Ostapenko-Anastasija Sevastova ikilisiyle karşı karşıya geldi.

Ostapenko-Sevastova çiftinin korttan 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılmasıyla Letonya, seriyi 2-1 kazandı. Türkiye, ikinci maçını yarın Avusturya ile yapacak.