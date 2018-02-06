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    06 Şubat 2018, Salı
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    Kupası yarın başlıyor

    FED Kupası yarın başlıyor

    Teniste Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup müsabakaları, Estonya'da yapılacak.

    Başkent Tallinn'de yarın başlayacak ve 10 Şubat'a kadar sürecek organizasyonda, kadın tenis milli takımları mücadele edecek. Türkiye, D Grubu'nda Polonya, Avusturya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.

    Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı ay-yıldızlı ekibi, Estonya'da , Başak Eraydın, Ayla Aksu ve temsil edecek. Omzundaki yırtık nedeniyle tedavisi süren milli tenisçi , kadrodan çıkartıldı.

    Türkiye, Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup'ta üst üste 6. kez boy gösterecek.

    Grubunu lider tamamlayan takım, çapraz eşleşme neticesinde yükselme, son sırada tamamlayan takım ise düşmeme play-off serisi oynayacak. Kümede kalan grup ikincileri klasman maçlarına çıkacak. 4'er takımın yer aldığı C ve D gruplarını 3. sırada bitiren ekipler ise kümede kalacak ve başka maç oynamayacak.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:16
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