FED Kupası yarın başlıyor
Teniste FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup müsabakaları, Estonya'da yapılacak.
Başkent Tallinn'de yarın başlayacak ve 10 Şubat'a kadar sürecek organizasyonda, kadın tenis milli takımları mücadele edecek. Türkiye, D Grubu'nda Polonya, Avusturya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.
Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı ay-yıldızlı ekibi, Estonya'da Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın, Ayla Aksu ve Pemra Özgen temsil edecek. Omzundaki yırtık nedeniyle tedavisi süren milli tenisçi İpek Soylu, kadrodan çıkartıldı.
Türkiye, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup'ta üst üste 6. kez boy gösterecek.
Grubunu lider tamamlayan takım, çapraz eşleşme neticesinde yükselme, son sırada tamamlayan takım ise düşmeme play-off serisi oynayacak. Kümede kalan grup ikincileri klasman maçlarına çıkacak. 4'er takımın yer aldığı C ve D gruplarını 3. sırada bitiren ekipler ise kümede kalacak ve başka maç oynamayacak.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:16
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Çalımbay'dan penaltı açıklaması
Toplam 6
Yorum
aydın o takımdan burak ı çıkar kümeye gidersiniz
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Efsane Yattara tribündeydi
Toplam 1
Yorum
tokatlı gelmedi senin gibisi kara çocuk
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Olcay etkisizdi
Toplam 5
Yorum
tokatlı ilk geldiği zamanki performansı yok malesef, sadece hırs küpü. fakat artık yalnızca hırs yetmiyor, kalite de lazım görüyoruz.
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