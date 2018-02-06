FED Kupası yarın başlıyor

Başkent Tallinn'de yarın başlayacak ve 10 Şubat'a kadar sürecek organizasyonda, kadın tenis milli takımları mücadele edecek. Türkiye, D Grubu'nda Polonya, Avusturya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı ay-yıldızlı ekibi, Estonya'da Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın, Ayla Aksu ve Pemra Özgen temsil edecek. Omzundaki yırtık nedeniyle tedavisi süren milli tenisçi İpek Soylu, kadrodan çıkartıldı.

Türkiye, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup'ta üst üste 6. kez boy gösterecek.

Grubunu lider tamamlayan takım, çapraz eşleşme neticesinde yükselme, son sırada tamamlayan takım ise düşmeme play-off serisi oynayacak. Kümede kalan grup ikincileri klasman maçlarına çıkacak. 4'er takımın yer aldığı C ve D gruplarını 3. sırada bitiren ekipler ise kümede kalacak ve başka maç oynamayacak.