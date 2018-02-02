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    02 Şubat 2018, Cuma
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    1 numara ’da

    1 numara İstanbul’da
    GARANTİ Koza Arena'da düzenlenecek TEB Cup'a (23- 29 Nisan) kadınlar 1 numarası , TEB BNP Open'a (30 Nisan-6 Mayıs) erkekler 3 numarası Marin Cilic katılacak. Dün gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, dünyanın en iyi organizasyonlarından birinin tanıtımını yapmanın kendilerini gururlandırdığını ifade etti.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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