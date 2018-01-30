Çağla Büyükakçay'a özel davetiye
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen 2018 Katar Açık'a wildcard (özel davetiye) ile ana tablodan katılacak.
Katar'ın başkenti Doha'da 12-17 Şubat tarihleri arasında bu yıl 16'ncısı düzenlenecek toplam 2 milyon 666 bin dolar ödüllü şampiyonanın tek kadınlar kategorisinde özel davetiye ile mücadele edecek sporcular belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamada, milli sporcu Çağla Büyükakçay, Rus Maria Sharapova, Belaruslu Victoria Azarenka ve Ummanlı Fatma Al-Nabhani'nin özel davetiye ile ana tablo maçlarına çıkacağı belirtildi.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:12
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Sosa’ya tam destek
Toplam 2
Yorum
bjk ah Sosa ah beşiktaşta efsane olacaktın efsane..
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‘Bunu kabul etmek mümkün değil’
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI DEMİŞTİM FENERİ İLERLEYEN HAFTALARDA İNCE İNCE DOĞRAYACAKLAR DİYE LİGİN TADI GELSİN DİYE YAPILAN ŞEYLER SUNİ ŞAMPİYON BELLİ BEYLER
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Ndiaye'de son dakika gelişmesi
Toplam 1
Yorum
GS li KAP'a bile açıklanmayan 4,5 milyon euro pis kokuyor
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