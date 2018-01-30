Çağla Büyükakçay'a özel davetiye

Katar'ın başkenti Doha'da 12-17 Şubat tarihleri arasında bu yıl 16'ncısı düzenlenecek toplam 2 milyon 666 bin dolar ödüllü şampiyonanın tek kadınlar kategorisinde özel davetiye ile mücadele edecek sporcular belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, milli sporcu Çağla Büyükakçay, Rus Maria Sharapova, Belaruslu Victoria Azarenka ve Ummanlı Fatma Al-Nabhani'nin özel davetiye ile ana tablo maçlarına çıkacağı belirtildi.