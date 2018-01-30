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    30 Ocak 2018, Salı
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    'a özel davetiye

    Çağla Büyükakçay'a özel davetiye

    Milli tenisçi , Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen 2018 Açık'a wildcard (özel davetiye) ile ana tablodan katılacak.

    'ın başkenti Doha'da 12-17 Şubat tarihleri arasında bu yıl 16'ncısı düzenlenecek toplam 2 milyon 666 bin dolar ödüllü şampiyonanın tek kadınlar kategorisinde özel davetiye ile mücadele edecek sporcular belli oldu.

    Organizasyondan yapılan açıklamada, milli sporcu , Rus , Belaruslu ve Ummanlı Fatma Al-Nabhani'nin özel davetiye ile ana tablo maçlarına çıkacağı belirtildi.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:12
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