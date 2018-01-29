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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    böyle geçti

    <a href="/index/avustralya-acik?id=ff48629d-d486-49e5-bd4e-f5c0876d60e9" class="" rel="tag">Avustralya Açık</a> böyle geçti

    Birçok ilke sahne olan sezonun ilk grand slam turnuvası , ve 'nin şampiyonluklarıyla sonuçlandı.

    Tek erkekler kategorisi finalinde Hırvat rakibi Marin Cilic'i 3-2 yenen İsviçreli tenisçi Federer, 36 yaşında 20. grand slam zaferine ulaştı.

    Tek kadınlarda Danimarkalı 'nin kariyerinin ilk grand slam turnuvasını kazandığı organizasyonda tek erkeklerde yarı final oynayan Hyeon Chung ise büyük bir sürprize imza attı.

    'ta 4 eleme mücadelesi verdi. Tek kadınlarda , ve ile tek erkeklerde rakiplerine yenilerek ana tabloya yükselemedi. Organizasyonun gençler kategorisinde ise üçüncü tura çıkmayı başardı.

    Tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic'i 3-2 mağlup eden Federer kariyerindeki 96. tekler şampiyonluğunu elde etti.

    'ta 6. zaferini yaşayan 36 yaşındaki Federer, bu turnuvayı en fazla kazanan 3 tenisçiden biri oldu. Sırp ve Avustralyalı Roy Emerson da 6 kez bu sevinci yaşamıştı.

    İsviçreli tenisçinin ayrıca Wimbledon'da 8, 'ta 5 ve 'ta ise bir şampiyonluğu bulunuyor.

    Grandslam kazanan ilk     Danimarkalı
    Dünya klasmanında zirveye yükselen Danimarkalı , 2009 ve 2014 'ın ardından kariyerinin üçüncü grand slam finalinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Danimarkalı tenisçi finalde Rumen rakibi Simona Halep'i 2-1 yenerek grand slam turnuvası kazanan ilk Danimarkalı tenisçi olarak tarihe geçti.

    Tek erkeklerde dünya sıralamasının 29. basamağına yükselen tenisçi, ilk turda Alman rakibi Mischa Zverev'i, ikinci turda ise Rus Daniil Medvedev'i eledi.

    Üçüncü turda bir diğer Alman tenisçi Alexander Zverev'i geçen Chung, sonraki turda 'i 3-0 yenerek dikkatleri üstüne çekti.

    Çeyrek finalde ABD'li Tennys Sandgren'i de 3-0 mağlup eden Güney Koreli raket, yarı finalde karşısında gerideyken sakatlığı nedeniyle mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

    Milli tenisçiler ana tabloya çıkamadı
    Avustralya Açık'ta 4 milli tenisçi eleme mücadelesi verdi.

    Tek kadınlarda ilk eleme turunda , ABD'li Julia Boserup'a, , ABD'li Irina Falconi'ye ve , İsviçreli Stefanie Vögele'ye yenilerek ana tabloya yükselemedi.

    Kariyerinde ilk kez tek erkeklerde grand slam elemesinde mücadele eden ise İtalyan rakibi Salvatore Caruso'ya yenildi.

    Gençler kategorisi tek erkeklerde korta çıkan milli tenisçi , 3. tura kadar yükseldi. Ana tablonun ilk turunda ABD'li Andrew Fenty'yi 2-1 ile geçen 17 yaşındaki tenisçi, ikinci turda Çek rakibi Dalibor Svrcina'yı 2-0 ile geçti. Yankı Erel, 3. turda turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rus Timofey Skatov'a 2-1 mağlup olarak, elendi.

    Öte yandan, çiftler kategorisinde Hollandalı partneri Jesper De Jong ile ilk tur maçına çıkan Yankı Erel, Fransız ikili Hugo Gaston ve Clement Tabur'a yenildi.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:34
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