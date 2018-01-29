Tek erkekler kategorisi finalinde Hırvat rakibi Marin Cilic'i 3-2 yenen İsviçreli tenisçi Federer, 36 yaşında 20. grand slam zaferine ulaştı.

Tek kadınlarda Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin kariyerinin ilk grand slam turnuvasını kazandığı organizasyonda tek erkeklerde yarı final oynayan Güney Koreli Hyeon Chung ise büyük bir sürprize imza attı.

Avustralya Açık'ta 4 milli tenisçi eleme mücadelesi verdi. Tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın ile tek erkeklerde Cem İlkel rakiplerine yenilerek ana tabloya yükselemedi. Organizasyonun gençler kategorisinde ise milli tenisçi Yankı Erel üçüncü tura çıkmayı başardı.

Tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic'i 3-2 mağlup eden Federer kariyerindeki 96. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Avustralya Açık'ta 6. zaferini yaşayan 36 yaşındaki Federer, bu turnuvayı en fazla kazanan 3 tenisçiden biri oldu. Sırp Novak Djokovic ve Avustralyalı Roy Emerson da 6 kez bu sevinci yaşamıştı.

İsviçreli tenisçinin ayrıca Wimbledon'da 8, ABD Açık'ta 5 ve Fransa Açık'ta ise bir şampiyonluğu bulunuyor.



Grandslam kazanan ilk Danimarkalı

Dünya klasmanında zirveye yükselen Danimarkalı Caroline Wozniacki, 2009 ve 2014 ABD Açık'ın ardından kariyerinin üçüncü grand slam finalinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Danimarkalı tenisçi finalde Rumen rakibi Simona Halep'i 2-1 yenerek grand slam turnuvası kazanan ilk Danimarkalı tenisçi olarak tarihe geçti.

Tek erkeklerde dünya sıralamasının 29. basamağına yükselen Güney Koreli tenisçi, ilk turda Alman rakibi Mischa Zverev'i, ikinci turda ise Rus Daniil Medvedev'i eledi.

Üçüncü turda bir diğer Alman tenisçi Alexander Zverev'i geçen Chung, sonraki turda Novak Djokovic'i 3-0 yenerek dikkatleri üstüne çekti.

Çeyrek finalde ABD'li Tennys Sandgren'i de 3-0 mağlup eden Güney Koreli raket, yarı finalde Roger Federer karşısında gerideyken sakatlığı nedeniyle mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Milli tenisçiler ana tabloya çıkamadı

Avustralya Açık'ta 4 milli tenisçi eleme mücadelesi verdi.

Tek kadınlarda ilk eleme turunda Çağla Büyükakçay, ABD'li Julia Boserup'a, Başak Eraydın, ABD'li Irina Falconi'ye ve İpek Soylu, İsviçreli Stefanie Vögele'ye yenilerek ana tabloya yükselemedi.

Kariyerinde ilk kez tek erkeklerde grand slam elemesinde mücadele eden Cem İlkel ise İtalyan rakibi Salvatore Caruso'ya yenildi.

Gençler kategorisi tek erkeklerde korta çıkan milli tenisçi Yankı Erel, 3. tura kadar yükseldi. Ana tablonun ilk turunda ABD'li Andrew Fenty'yi 2-1 ile geçen 17 yaşındaki tenisçi, ikinci turda Çek rakibi Dalibor Svrcina'yı 2-0 ile geçti. Yankı Erel, 3. turda turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rus Timofey Skatov'a 2-1 mağlup olarak, elendi.

Öte yandan, çiftler kategorisinde Hollandalı partneri Jesper De Jong ile ilk tur maçına çıkan Yankı Erel, Fransız ikili Hugo Gaston ve Clement Tabur'a yenildi.