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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Nadal yerini korudu, Wozniacki zirveye çıktı

    Nadal yerini korudu, Wozniacki zirveye çıktı

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ın ardından açıklanan dünya klasmanında, erkeklerde İspanyol zirvedeki yerini korurken, kadınlarda Danimarkalı birinci sıraya çıktı.

    Turnuvada çeyrek finalde elenen Nadal, Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında, puanını 9 bin 760'a çıkararak birinciliğini sürdürdü.

    'ta mutlu sona ulaşarak teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi olma rekorunu 20 şampiyonluğa çıkaran Federer, ikinci sıradaki yerini korudu.

    Finalde kaybeden Hırvat Marin Cilic üçüncü, çeyrek finalde elenen Bulgar dördüncü, üçüncü turu geçemeyen Alman beşinci sırada yer aldı.

    Erkeklerde sıralama
    1 (1) - (): 9 bin 760

    2 (2) - (İsviçre): 9 bin 605

    3 (6) - Marin Cilic (Hırvatistan): 4 bin 960

    4 (3) - (Bulgaristan): 4 bin 630

    5 (4) - (Almanya): 4 bin 610

    6 (5) - Dominic Thiem (Avusturya): 4 bin 60

    7 (7) - David Goffin (Belçika): 3 bin 460

    8 (9) - Jack Sock (ABD): 2 bin 880

    9 (10) - Juan Martin del Potro (Arjantin): 2 bin 815

    10 (11) - Pablo Carreno Busta (): 2 bin 705

    Kadınlarda Wozniacki zirveye çıktı
    'ı kazanarak kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden , Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında, 7 bin 965 puanla birinciliğe yükseldi.

    Turnuvada finalde kaybeden Rumen Simona Halep, ikinciliğe geriledi.

    Çeyrek finalde elenen Ukraynalı üçüncü, ikinci turda kaybeden İspanyol Garbine Muguruza dördüncü, çeyrek finali geçemeyen diğer bir isim Çek da beşinci sırayı aldı.

    Ana tabloya kalamayan milli tenisçiler arasında kadınlarda Çağla Büyükakçay 160'ıncı, Başak Eraydın 173'üncü, İpek Soylu 203'üncü, erkeklerde ise Cem İlkel 260'ıncı sırada yer aldı.

    Kadınlarda sıralama
    1 (2) - (Danimarka): 7 bin 965

    2 (1) - Simona Halep (Romanya): 7 bin 715

    3 (4) - (Ukrayna): 6 bin 85

    4 (3) - Garbine Muguruza (İspanya): 5 bin 690

    5 (6) - (Çekya): 5 bin 445

    6 (7) - Jelena Ostapenko (Letonya): 4 bin 901

    7 (8) - Caroline Garcia (Fransa): 4 bin 495

    8 (5) - Venus Williams (ABD): 4 bin 278

    9 (16) - Angelique Kerber (Almanya): 3 bin 31

    10 (11) - Kristina Mladenovic (Fransa): 2 bin 935

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:58
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