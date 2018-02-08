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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Büyükakçay tarih yazdı

    Büyükakçay tarih yazdı

    Milli tenisçi, FED Cup’ta dünya 6 numarası Ostapenko’ya şans tanımadı

    Sondönemde elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında çıkışa geçen milli tenisçi Çağla Büyükakçay, dün bir ilke imza attı. Büyükakçay, Estonya'da yapılan FED Cup'ta dünya 6 numarası olan Fransa Açık Şampiyonu Jelena Ostapenko'yu 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi. Milli sporcumuz, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir ismi yenen ilk Türk tenisçi oldu.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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