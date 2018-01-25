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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    'ta ilk finalist Wozniacki

    <a href="/index/avustralya-acik?id=ff48629d-d486-49e5-bd4e-f5c0876d60e9" class="" rel="tag">Avustralya Açık</a>'ta ilk finalist Wozniacki

    Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı , Belçikalı 'i 2-0 yenerek finale çıktı.

    Melbourne kentinde oynanan yarı final maçında Danimarkalı Wozniacki ile dünya klasmanında 37. sırada yer alan karşılaştı.

    Toplam 1 saat 37 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Wozniacki, kariyerinde ilk kez 'ta finale çıkma başarısını gösterdi.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:23
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