Avustralya Açık'ta ilk finalist Wozniacki
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 yenerek finale çıktı.
Melbourne kentinde oynanan yarı final maçında Danimarkalı Wozniacki ile dünya klasmanında 37. sırada yer alan Elise Mertens karşılaştı.
Toplam 1 saat 37 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Wozniacki, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta finale çıkma başarısını gösterdi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:23
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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