Wozniacki'nin rakibi Halep oldu
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep, finalde Caroline Wozniacki'nin rakibi oldu.
Melbourne kentinde oynanan yarı final mücadelesinde Rumen tenisçi Halep, 21 numaralı seribaşı ve 2016 yılının Avustralya Açık şampiyonu Alman Angelique Kerber ile karşılaştı.
İlk seti 6-3 kazanan Halep'e ikinci seti 6-4 alarak yanıt veren Kerber, maça yeniden ortak oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı son sette 5-3 üstünlüğü yakalayan Halep karşısında üst üste üç oyun alan Alman tenisçi, 12. oyunda da iki maç puanı yakalamasına karşın avantajını iyi değerlendiremedi ve oyunlara 6-6'lık denge geldi.
16. oyunda rakibinin servisini dördüncü kez kıran Halep, seti 9-7, 2 saat 20 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak kariyerinde ilk kez Avustralya Açık finaline yükseldi.
Fransa Açık'ta iki kez final oynayan ancak grand slam şampiyonluğu bulunmayan Rumen sporcu, cumartesi günü oynanacak tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile karşılaşacak.
Bugüne kadar grand slam turnuvalarında karşılaşmayan iki tenisçi arasında oynanan 6 maçın 4'ünden Danimarkalı Wozniacki galip ayrıldı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:26
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Ekmeğimizi yiyen bizi satamaz
Toplam 3
Yorum
serr kendi takımının içinden a.albayrak açıkladı sen neyi yalanlıyorsun
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Fotomaç dev maçın nabzını tutuyor
Toplam 1
Yorum
Taner39 Trabzonun gücü taraftarı çok doğru bir söz.Bu maçı ya Fenerbahçe kazanır.Yada Trabzonun büyük gücü taraftar sahaya iner.Maç yarıda kalır.
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Başkandan büyük neşter
Toplam 6
Yorum
rte ne yaarsan yap son çırpınışların.gs başkanı dursun özbek gibi düşeceksin.mayıs ayında sayın ali koç kesin başkan olacaktır.
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