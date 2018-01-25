Melbourne kentinde oynanan yarı final mücadelesinde Rumen tenisçi Halep, 21 numaralı seribaşı ve 2016 yılının Avustralya Açık şampiyonu Alman Angelique Kerber ile karşılaştı.

İlk seti 6-3 kazanan Halep'e ikinci seti 6-4 alarak yanıt veren Kerber, maça yeniden ortak oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı son sette 5-3 üstünlüğü yakalayan Halep karşısında üst üste üç oyun alan Alman tenisçi, 12. oyunda da iki maç puanı yakalamasına karşın avantajını iyi değerlendiremedi ve oyunlara 6-6'lık denge geldi.

16. oyunda rakibinin servisini dördüncü kez kıran Halep, seti 9-7, 2 saat 20 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak kariyerinde ilk kez Avustralya Açık finaline yükseldi.

Fransa Açık'ta iki kez final oynayan ancak grand slam şampiyonluğu bulunmayan Rumen sporcu, cumartesi günü oynanacak tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile karşılaşacak.

Bugüne kadar grand slam turnuvalarında karşılaşmayan iki tenisçi arasında oynanan 6 maçın 4'ünden Danimarkalı Wozniacki galip ayrıldı.