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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Wozniacki'nin rakibi oldu

    Wozniacki'nin rakibi <a href="/index/halep?id=19971a2a-78c8-400c-98bd-4247d7bca471" class="" rel="tag">Halep</a> oldu

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona , finalde 'nin rakibi oldu.

    Melbourne kentinde oynanan yarı final mücadelesinde Rumen tenisçi , 21 numaralı seribaşı ve 2016 yılının şampiyonu Alman ile karşılaştı.

    İlk seti 6-3 kazanan 'e ikinci seti 6-4 alarak yanıt veren Kerber, maça yeniden ortak oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı son sette 5-3 üstünlüğü yakalayan karşısında üst üste üç oyun alan Alman tenisçi, 12. oyunda da iki maç puanı yakalamasına karşın avantajını iyi değerlendiremedi ve oyunlara 6-6'lık denge geldi.

    16. oyunda rakibinin servisini dördüncü kez kıran Halep, seti 9-7, 2 saat 20 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak kariyerinde ilk kez finaline yükseldi.

    'ta iki kez final oynayan ancak grand slam şampiyonluğu bulunmayan Rumen sporcu, cumartesi günü oynanacak tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı ile karşılaşacak.

    Bugüne kadar grand slam turnuvalarında karşılaşmayan iki tenisçi arasında oynanan 6 maçın 4'ünden Danimarkalı Wozniacki galip ayrıldı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:26
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