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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Federer 'ta yarı finalde

    Federer Avustralya Açık'ta yarı finalde

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta, tek erkeklerde son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı , yarı finale yükseldi.

    Melbourne kentinde oynanan çeyrek final mücadelesinde 36 yaşındaki İsviçreli tenisçi Federer, 19 numaralı seribaşı Çek ile karşılaştı.

    Berdych karşısında 3-0 geriye düşerek yavaş bir başlangıç yaptığı maçın 9. oyununda servis kıran Federer, "tie-break"te rakibine sadece bir puan verdi ve ilk seti 7-6 hanesine yazdırdı.

    Sekizinci oyununda servis kırarak 5-3 üstünlüğü yakaladığı ikinci seti 6-3 alan İsviçreli sporcu, son seti 6-4, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

    Son şampiyon Federer, grand slam turnuvalarında yarı finale çıkan ilk Güney Koreli sporcu olarak tarihe geçen dünya klasmanının 58 numarası Hyeon Chung ile eşleşti.

    11. gün programı
    Turnuvaya yarın oynanacak yarı final maçlarıyla devam edilecek.

    Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile 21 numaralı seribaşı Alman , diğer yarı final mücadelesinde de 2 numaralı seribaşı ile dünya klasmanının 37. sırasında bulunan Belçikalı Elise Mertens karşılaşacak.

    Tek erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Marin Cilic, kariyerinde ilk kez grand slamlerde yarı finale kalan Büyük Britanyalı Kyle Edmund ile final bileti için mücadele edecek.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:08
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