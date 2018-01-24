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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    'a veda etti

    Yankı Erel Avustralya Açık'a veda etti

    , sezonun ilk grand slam turnuvası 'ta gençler kategorisi tek erkekler maçında 1 numaralı seri başı Rus rakibi 'a 2-1 yenilerek elendi.

    Melbourne'da devam eden Tenis Turnuvası'nın gençler kategorisi tek erkekler dördüncü tura kalma maçında , Rus rakibi ile karşılaştı.

    Karşılaşmanın ilk setini 1 numaralı seri başı Rus rakibi karşısında 6-0 kazanan 17 yaşındaki Erel, büyük bir mücadeleye sahne olan ikinci seti 7-5 rakibine kaptırdı. Üçüncü ve son seti 6-3 kaybeden Erel, korttan 2-1 yenik ayrılarak turnuvaya veda etti.

    Yankı Erel'in de turnuva dışında kalması ile Avustralya Açık'ta mücadele eden Türk raket kalmadı. Milli tenisçiler , , ve Başak Eraydın ilk tur maçlarında başarılı olamayarak elenmişti.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:44
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