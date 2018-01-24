Yankı Erel Avustralya Açık'a veda etti
Milli tenisçi Yankı Erel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta gençler kategorisi tek erkekler maçında 1 numaralı seri başı Rus rakibi Timofey Skatov'a 2-1 yenilerek elendi.
Melbourne'da devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın gençler kategorisi tek erkekler dördüncü tura kalma maçında Yankı Erel, Rus rakibi Timofey Skatov ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk setini 1 numaralı seri başı Rus rakibi karşısında 6-0 kazanan 17 yaşındaki milli tenisçi Erel, büyük bir mücadeleye sahne olan ikinci seti 7-5 rakibine kaptırdı. Üçüncü ve son seti 6-3 kaybeden Erel, korttan 2-1 yenik ayrılarak turnuvaya veda etti.
Yankı Erel'in de turnuva dışında kalması ile Avustralya Açık'ta mücadele eden Türk raket kalmadı. Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Cem İlkel ve Başak Eraydın ilk tur maçlarında başarılı olamayarak elenmişti.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:44
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Gomis krizi! Rest çekti
Toplam 5
Yorum
akrep Haklısın düşüncende ama yanlış yaptın G.S d e kimin parası kaldı sanıyorduk senin gibi kişilikten bu beklemezdik ama yinede haklısın
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Akbaba zirvesi
Toplam 3
Yorum
fb vermezler bu adamı
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Abou’dan icra takibi
Toplam 3
Yorum
tarık koskoca kulübün kendini küçük düşürmeyi göze almak uğruna ödemek istemediği miktara bakın, şaka gibi..
Yankı Erel Avustralya Açık'a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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