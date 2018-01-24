Kerber yarı finalde
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 21 numaralı seri başı Alman Angelique Kerber, 17. sıradaki ABD'li rakibi Madison Keys'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Melbourne kentinde çeyrek final maçları ile devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası tek kadınlar yarı finale yükselme maçında Angelique Kerber ile Madison Keys mücadele etti.
İlk seti 6-1, ikinci seti de 6-2 kazanan Kerber, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Angelique Kerber, yarı finalde tek kadınların 1 numaralı raketi Rumen Simona Halep ve 6 numaralı seri başı Çekyalı Karolina Pliskova maçının galibi ile karşılaşacak.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:43
-
Gomis krizi! Rest çekti
Toplam 5
Yorum
akrep Haklısın düşüncende ama yanlış yaptın G.S d e kimin parası kaldı sanıyorduk senin gibi kişilikten bu beklemezdik ama yinede haklısın
-
Akbaba zirvesi
Toplam 3
Yorum
fb vermezler bu adamı
-
Abou’dan icra takibi
Toplam 3
Yorum
tarık koskoca kulübün kendini küçük düşürmeyi göze almak uğruna ödemek istemediği miktara bakın, şaka gibi..
Kerber yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.