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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kerber yarı finalde

    Kerber yarı finalde

    Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 21 numaralı Alman , 17. sıradaki ABD'li rakibi 'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

    Melbourne kentinde çeyrek final maçları ile devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası tek kadınlar yarı finale yükselme maçında ile mücadele etti.

    İlk seti 6-1, ikinci seti de 6-2 kazanan Kerber, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

    Angelique Kerber, yarı finalde tek kadınların 1 numaralı raketi Rumen Simona Halep ve 6 numaralı Çekyalı Karolina Pliskova maçının galibi ile karşılaşacak.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:43
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