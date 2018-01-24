Wozniacki güldü
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, yarı finale çıktı. Navarro'yu 6-0, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Wozniacki çeyrek finale çıktı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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