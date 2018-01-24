CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Wozniacki güldü

    Wozniacki güldü
    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek kadınların 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, yarı finale çıktı. Navarro'yu 6-0, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Wozniacki çeyrek finale çıktı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wozniacki güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN