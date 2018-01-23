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    23 Ocak 2018, Salı
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    Nadal maçı yarıda bıraktı

    Nadal maçı yarıda bıraktı

    Marin Cilic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta karşılaştığı 'ın 5. sette sakatlanarak maçtan çekilmesiyle yarı finale yükseldi.

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final maçında, geçen yıl final oynayan dünya 1 numarası ile 6 numaralı seribaşı Marin Cilic karşılaştı.

    İlk seti 6-3 Nadal kazandı. 2. seti aynı skorla alan Cilic, durumu 1-1'e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan 3. seti, 72 dakika sonunda 7-6 kazanan Nadal, 2-1 öne geçti.

    Nadal'ın sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle tıbbi mola aldığı 4. seti, 6-2 üstün tamamlayan Cilic, mücadeleyi final setine taşıdı.

    Sakatlığının etkisi iyice artan Nadal, 5. sette 2-0 geri düşmesinin ardından maçtan çekildi. Hırvat raket Cilic böylece 2010'dan sonra bir kez daha yarı finale çıktı.

    İspanyol tenisçi Nadal ise 2009'da şampiyon olduğu, 3 kez de final oynadığı 'a veda etmek zorunda kaldı.

    Cilic, yarı finalde dünya klasmanının 49. sırasındaki Büyük Britanyalı Kyle Edmund'un karşısına çıkacak.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:09
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