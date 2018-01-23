Erkeklerde ilk yarı finalist Edmund
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u 3-1 yenen Kyle Edmund, tek erkeklerde yarı finale yükselen ilk isim oldu.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkeklerdeki ilk çeyrek final mücadelesinde, geçen yıl yarı final oynayan Bulgar Dimitrov ile dünya klasmanının 49. sırasındaki Büyük Britanyalı Edmund karşılaştı.
İki saat 49 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden 23 yaşındaki Edmund, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıktı.
Edmund, yarı finalde dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:41
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Fatih Terim: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım
Toplam 10
Yorum
UZMAN TARAFTAR DAHA NE TRANSFERİ HAKEMLERİ TRANSFER ETMİŞSİNİZ YETMİYOR MU. SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR GEÇMİŞ OLSUN
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Burak Yılmaz, Trabzonspor'u geçti
Toplam 1
Yorum
paşa Birde krala yapılan penaltıları verse hakemler şu anda 20 golü geçmişti
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‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 3
Yorum
hakan O ıslıklar asında futbolculara değil size!! tabi anlayana. Klübü transfer yapamaz, borç içinde yüzen bir hale getirdiniz..
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