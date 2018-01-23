Yankı Erel, Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvasının gençler kategorisi tek erkekler üçüncü tura yükselme maçında Çekya'dan Dalibor Svrcina ile karşılaştı.

Melbourne Park'taki 20 numaralı kortta 53 dakika süren maçın setlerini 6-2 ve 6-0 kazanan milli raket, oyundan 2-0 galip ayrılarak adını üçüncü tura yazdırdı.



"TÜRKİYE'Yİ ÜÇÜNCÜ TURA TAŞIDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşma sonrası konuşan Yankı Erel, başarılı bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Rahat bir galibiyet elde ettiğini belirten Erel, "İyi bir mentalle, iyi çıktım korta. Daha çok savaştım, daha çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Şimdi 1 numara ile oynuyorum, yarınki maçımda elimden gelen her şeyi yapacağım. Türkiye'yi üçüncü tura taşıdığım için çok mutluyum." dedi.

Yankı Erel, grand slam ana tabloda ilk kez mücadele etmesinden dolayı ilk turda çok heyecanlandığını ve atmosferin kendisini gerdiğini ifade etti.

İlk tura stresli çıktığını dile getiren Erel, "Bugün bunu bilerek çıktım korta ve çok daha iyi oynadım. Sadece konsantre oldum, sadece topa motive oldum, sadece korttaydım bugün." diye konuştu.

Milli tenisçi yarın üçüncü turda turnuvanın 1 numaralı seri başı Rus Timofey Skatov ile karşılaşacak.



ELİSE MERTENS YARI FİNALDE

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 37. sırada yer alan Belçikalı Elise Mertens, 4 numaralı seri başı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvasında tek kadınlar yarı finale yükselme maçında Ukraynalı Elina Svitolina ile Belçikalı Elise Mertens, Rod Laver Arena'da karşılaştı.

Mücadelenin ilk setini 6-4, ikinci setini 6-0 kazanan Mertens, korttan 2-0 galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Belçikalı raket Elise Mertens, İspanyol Carla Suarez Navarro ile Danimarkalı Caroline Wozniacki arasında oynanacak müsabakanın galibiyle karşılaşacak.