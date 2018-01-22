Djokovic 4. turu geçemedi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 14 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Hyeon Chung'a 3-0 yenilerek elendi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada daha önce 6 kez şampiyonluk yaşayan Sırp tenisçi Djokovic, tek erkekler 4. turunda dünya klasmanının 58. sırasında bulunan Güney Koreli Chung ile karşılaştı.
Üç saat 21 dakika süren mücadeleyi 7-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanan 21 yaşındaki Chung, kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.
Güney Koreli tenisçinin çeyrek finaldeki rakibi, klasmanın 97. basamağında yer alan ve turnuvada ilk kez ana tabloda mücadele eden ABD'li Tennys Sandgren oldu.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:59
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Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 9
Yorum
UZMAN HAKEM KARDEŞİM LAMI CİMİ YOK BABEL ADAMIN ENSESİNE DİRSEGİNİ KOYMUŞ BAL GİBİ FAUL ESKİDEN METİN ALİ FEYYAZ ÇOK YAPARDI HAKEMLER FAULU VERMEZDİ
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HavalArda
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Bu kadar üzerine gidilip morâl olarak yıpratılan bir oyuncunun öyle bir gol atmasına sadece sapka çıkarılır. Seversin sevmezsin ayrı konu !
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Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 24
Yorum
umut emin olun konusmaya değecek bir futbolcu değil,ne geldıği nede gittiği takımda bir iş cıkaramadi balon bu balon
Djokovic 4. turu geçemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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