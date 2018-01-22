Djokovic 4. turu geçemedi

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada daha önce 6 kez şampiyonluk yaşayan Sırp tenisçi Djokovic, tek erkekler 4. turunda dünya klasmanının 58. sırasında bulunan Güney Koreli Chung ile karşılaştı.

Üç saat 21 dakika süren mücadeleyi 7-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanan 21 yaşındaki Chung, kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Güney Koreli tenisçinin çeyrek finaldeki rakibi, klasmanın 97. basamağında yer alan ve turnuvada ilk kez ana tabloda mücadele eden ABD'li Tennys Sandgren oldu.



