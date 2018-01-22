Yankı Erel çiftlerde veda etti
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde mücadele eden Yankı Erel, çift erkekler ilk turunu geçemedi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın gençler kategorisinde Hollandalı partneri Jesper De Jong ile çift erkekler mücadelesine çıkan milli tenisçi Yankı Erel, ilk turda Fransız ikili Hugo Gaston ve Clement Tabur ile karşılaştı.
Yankı Erel-Jesper De Jong ikilisi, 52 dakika süren mücadeleyi 6-3'lük setlerle 2-0 kaybederek elendi.
Turnuvaya teklerde devam eden 17 yaşındaki Yankı, ikinci turda Çek Dalibor Svrcina'nın karşısına çıkacak.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:02
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
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