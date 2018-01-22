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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    çiftlerde veda etti

    Yankı Erel çiftlerde veda etti

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ın gençler kategorisinde mücadele eden , çift erkekler ilk turunu geçemedi.

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın gençler kategorisinde Hollandalı partneri Jesper De Jong ile çift erkekler mücadelesine çıkan milli tenisçi , ilk turda Fransız ikili Hugo Gaston ve Clement Tabur ile karşılaştı.

    Yankı Erel-Jesper De Jong ikilisi, 52 dakika süren mücadeleyi 6-3'lük setlerle 2-0 kaybederek elendi.

    Turnuvaya teklerde devam eden 17 yaşındaki Yankı, ikinci turda Çek Dalibor Svrcina'nın karşısına çıkacak.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:02
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