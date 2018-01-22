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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Federer çeyrek finale çıktı

    Federer çeyrek finale çıktı

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta kadınlarda dünya 1 numarası Simona ve erkeklerde 2 numaralı seribaşı çeyrek finale çıktı.

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, Rumen ile dünya klasmanında 72. sırada bulunan Japon Naomi Osaka karşılaştı.

    Rakibini 6-3 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenen Halep, 'ta çeyrek finale yükseldi. Rumen tenisçi, çeyrek finalde Çek raketler Barbora Strycova ile Karolina Pliskova arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek.

    Tek erkeklerde geçen yılın şampiyonu İsviçreli Federer, dünya klasmanında 80. sırada bulunan Macar Marton Fucsovics'i 6-4, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 arasına kaldı.

    Federer'in çeyrek finaldeki rakibi, 4. turda klasmanın 25. sırasındaki İtalyan Fabio Fognini'yi 3-0'lık (6-1, 6-4, 6-4) skorla geçen 19 numaralı seribaşı Çek oldu.

    Kadınlardaki diğer 4. tur karşılaşmalarında, klasmanın 88. sırasındaki Tayvanlı Su-Wei Hsieh'i 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) yenen 21 numaralı seribaşı Alman ve 8 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia'yı 2-0 (6-3, 6-2) mağlup eden 17 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, çeyrek finalde eşleşti.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:56
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