Avustralya Açık’ta Keys, Garcia'yı eledi
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 17 numaralı seri başı Amerikalı Madison Keys, 8 numaralı raket Fransız Caroline Garcia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar çeyrek finale yükselme maçında 8 numaralı seri başı Fransız Caroline Garcia ile 17. sırada yer alan Amerikalı Madison Keys karşılaştı.
Melbourne Park Rod Laver Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 6-3, ikinci setini ise 6-2 alan Keys, maçı 2-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.
Amerikalı raket çeyrek finalde Su-Wei Hsieh- Angelique Kerber maçının galibi ile karşılaşacak.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:27
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
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