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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’ta Keys, Garcia'yı eledi

    Avustralya Açık’ta Keys, Garcia'yı eledi

    Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 17 numaralı seri başı , 8 numaralı raket 'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek kadınlar çeyrek finale yükselme maçında 8 numaralı seri başı ile 17. sırada yer alan karşılaştı.

    Melbourne Park Rod Laver Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 6-3, ikinci setini ise 6-2 alan Keys, maçı 2-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

    Amerikalı raket çeyrek finalde Su-Wei Hsieh- maçının galibi ile karşılaşacak.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:27
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