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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Dimitrov ve Svitolina son 8'de

    Dimitrov ve Svitolina son 8'de

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta erkeklerin 3 numaralı seribaşı ve kadınların 4 numaralı seribaşı , çeyrek finale yükseldi.

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 4. tur mücadelesinde, geçen yıl yarı final oynayan ile 17 numaralı seribaşı Nick Kyrgios karşı karşıya geldi.

    Çekişmeli geçen maçın ilk iki setini 7-6'lık skorla alan Dimitrov, 2-0 öne geçti. Seyircisi önünde oynayan Kyrgios, 6-4 kazandığı setle durumu 2-1'e getirdi. Fakat 4. seti 7-6 kazanan Dimitrov, korttan 3-1 galip ayrıldı.

    Kadınların 4 numaralı seribaşı da dünya 130 numarası Denisa Allertova'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek 'ta ilk kez çeyrek finale çıktı.

    Erkekler dünya sıralamasının 49. basamağındaki Kyle Edmund ise dünya 76'ncısı Andreas Seppi'yi 3-1 (6-7, 7-5, 6-2, 6-3) yenerek kariyerinin ilk grand slam çeyrek finalini oynamaya hak kazandı.

    8. GÜN PROGRAMI
    Avustralya Açık'taki 4. tur maçlarında yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı ile Marton Fucsovics, 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem de Tennys Sandgren ile karşılaşacak.

    Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona ile Naomi Osaka ve 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile 20 numaralı seribaşı Barbora Strycova mücadele edecek.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:50
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