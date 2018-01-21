Dimitrov ve Svitolina son 8'de

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 4. tur mücadelesinde, geçen yıl yarı final oynayan Grigor Dimitrov ile 17 numaralı seribaşı Nick Kyrgios karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçın ilk iki setini 7-6'lık skorla alan Dimitrov, 2-0 öne geçti. Seyircisi önünde oynayan Kyrgios, 6-4 kazandığı setle durumu 2-1'e getirdi. Fakat 4. seti 7-6 kazanan Dimitrov, korttan 3-1 galip ayrıldı.

Kadınların 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina da dünya 130 numarası Denisa Allertova'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek Avustralya Açık'ta ilk kez çeyrek finale çıktı.

Erkekler dünya sıralamasının 49. basamağındaki Kyle Edmund ise dünya 76'ncısı Andreas Seppi'yi 3-1 (6-7, 7-5, 6-2, 6-3) yenerek kariyerinin ilk grand slam çeyrek finalini oynamaya hak kazandı.



8. GÜN PROGRAMI

Avustralya Açık'taki 4. tur maçlarında yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile Marton Fucsovics, 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem de Tennys Sandgren ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Naomi Osaka ve 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile 20 numaralı seribaşı Barbora Strycova mücadele edecek.