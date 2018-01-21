Dimitrov ve Svitolina son 8'de
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ve kadınların 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, çeyrek finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 4. tur mücadelesinde, geçen yıl yarı final oynayan Grigor Dimitrov ile 17 numaralı seribaşı Nick Kyrgios karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen maçın ilk iki setini 7-6'lık skorla alan Dimitrov, 2-0 öne geçti. Seyircisi önünde oynayan Kyrgios, 6-4 kazandığı setle durumu 2-1'e getirdi. Fakat 4. seti 7-6 kazanan Dimitrov, korttan 3-1 galip ayrıldı.
Kadınların 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina da dünya 130 numarası Denisa Allertova'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek Avustralya Açık'ta ilk kez çeyrek finale çıktı.
Erkekler dünya sıralamasının 49. basamağındaki Kyle Edmund ise dünya 76'ncısı Andreas Seppi'yi 3-1 (6-7, 7-5, 6-2, 6-3) yenerek kariyerinin ilk grand slam çeyrek finalini oynamaya hak kazandı.
8. GÜN PROGRAMI
Avustralya Açık'taki 4. tur maçlarında yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile Marton Fucsovics, 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem de Tennys Sandgren ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Naomi Osaka ve 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile 20 numaralı seribaşı Barbora Strycova mücadele edecek.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:50
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Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 1
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
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Okan Buruk, Terim'i aradı ve o ismi istedi!
Toplam 2
Yorum
aslan evet zaten düşünmüyor hoca yollasınlar oda oynar kendini bulur belki çok mantıklı
Dimitrov ve Svitolina son 8'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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