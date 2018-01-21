Yıldızlar savaşı
SEZONUN ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta nefesler kesildi. Tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic, 4. tura yükseldi. Kadınlarda ise Rus Maria Sharapova'yı set vermeden mağlup eden Alman Angelique Kerber, bir üst tura çıktı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
-
Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
-
Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Yıldızlar savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.