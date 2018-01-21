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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Yıldızlar savaşı

    Yıldızlar savaşı
    SEZONUN ilk grand slam tenis turnuvası 'ta nefesler kesildi. Tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic, 4. tura yükseldi. Kadınlarda ise Rus 'yı set vermeden mağlup eden Alman , bir üst tura çıktı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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