CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , 'ta ikinci turda

    Yankı Erel, Avustralya Açık'ta ikinci turda

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ın gençler kategorisinde tek erkeklerde mücadele eden , 13 numaralı seribaşı Andrew Fenty'yi 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın gençler kategorisinde tek erkekler mücadelesine çıkan milli tenisçi , ilk turda ABD'li Fenty ile karşılaştı.

    Rakibini 2 saat süren karşılaşma sonucu 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Yankı Erel, adını ikinci tura yazdırdı.

    Milli tenisçi, ikinci turda Çek Dalibor Svrcina ile mücadele edecek.

    Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan 17 yaşındaki Yankı, mücadele boyunca büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "İkinci grand slam turnuvam ama ilk defa ana tabloda yer alıyorum. Heyecanımdan dolayı asıl oyunumu sergileyemedim ancak yine de kazanmayı başardım. Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiğim ve ikinci tura taşıdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yankı Erel, Avustralya Açık'ta ikinci turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN