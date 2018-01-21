Yankı Erel, Avustralya Açık'ta ikinci turda
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde tek erkeklerde mücadele eden Yankı Erel, 13 numaralı seribaşı Andrew Fenty'yi 2-1 yenerek ikinci tura çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın gençler kategorisinde tek erkekler mücadelesine çıkan milli tenisçi Yankı Erel, ilk turda ABD'li Fenty ile karşılaştı.
Rakibini 2 saat süren karşılaşma sonucu 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Yankı Erel, adını ikinci tura yazdırdı.
Milli tenisçi, ikinci turda Çek Dalibor Svrcina ile mücadele edecek.
Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan 17 yaşındaki Yankı, mücadele boyunca büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "İkinci grand slam turnuvam ama ilk defa ana tabloda yer alıyorum. Heyecanımdan dolayı asıl oyunumu sergileyemedim ancak yine de kazanmayı başardım. Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiğim ve ikinci tura taşıdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:14
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O hakemin lisansı askıya alındı!
Toplam 4
Yorum
Kapakcı TFF ve MHK günah keçisini bulmuş vurun abalıya birde fetöcü ilan edin hepten olsun bitsin bu iş.Sizin yaptırdığınız haksızlıkların hesabı ya
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N’Doye’a kaldı
Toplam 1
Yorum
ERAY Esteban iyi oynadı, bu yüzden kaleye Esteban'ı koymayı uygun gördük, zaten hata da yapmadı, demesin yeterli.
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Kocaman isyan
Toplam 4
Yorum
kartal Bu oynattıgın futbol ile şampiyon olmak bize yakışmaz.Sen bu mantık ile asla güzel futbol oynatamazsın.F.B li güzel futbolile şampiyonluk is
Yankı Erel, Avustralya Açık'ta ikinci turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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