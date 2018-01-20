Federer ve Djokovic, 4. turda

Melbourne kentinde oynanan üçüncü tur mücadelesinde Fransız Richard Gasquet ile karşılaşan son şampiyon ve iki numaralı seribaşı Roger Federer, rakibini 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Federer, dördüncü turda dünya klasmanında 80. sırada yer alan 25 yaşındaki Macar Marton Fucsovics ile karşılaşacak.

Turnuvada altı şampiyonluğu bulunan 14 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 21 numaralı seribaşı İspanyol Albert Ramos-Vinolas'ı 2 saat 21 dakika süren maçta 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Sırp tenisçinin dördüncü turdaki rakibi Güney Koreli Hyeon Chung oldu.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, dünya klasmanında 58. sırada yer alan Güney Koreli Hyeon Chung karşısında iki kez setlerde öne geçmesine karşın 3-2 yenilmekten kurtulamadı.

21 yaşındaki Chung, turnuvada dördüncü tura çıkma başarısını gösteren ilk Güney Koreli sporcu oldu.

5 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, Fransız Adrian Mannarino'yu 6-4, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve son 16 turunda ABD'li Tennys Sandgren ile eşleşti.

Çek sporcu Tomas Berdych, son ABD Açık yarı finalisti ve 12 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro'yu 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek turnuva dışında bıraktı.

SHARAPOVA SON 16'YI GÖREMEDİ

2008 Avustralya Açık şampiyonu Rus Maria Sharapova'yı set vermeden mağlup eden Alman Angelique Kerber, adını dördüncü tura yazdırdı.

İki yıl önce Avustralya Açık ve ABD Açık'ta şampiyonluk sevinci yaşayan 21 numaralı seribaşı Kerber, dünya klasmanında 48. sırada yer alan Sharapova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Vatandaşı Lucie Safarova'yı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Çek Karolina Pliskova, turnuvada mücadele eden bir başka Çek raket Barbora Strycova ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

8 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia, Belarus Aliaksandra Sasnovich'i 6-3, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti ve ABD'li Madison Keys ile eşleşti.