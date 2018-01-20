Avustralya Açık’ta zor maçı Halep kazandı
Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda tek kadınlarda 1 numaralı seri başı Romen Simona Halep, 3 saat 45 dakika süren maçta Amerikalı Lauren Davis’i 2-1 yenerek yoluna devam etti.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar dördüncü tura yükselme maçında 1 numaralı seri başı Romen Simona Halep ile 50. sırada yer alan Amerikalı Lauren Davis karşılaştı.
Melbourne Park Rod Laver Arena'da oynanan günün ilk maçında Davis karşısında ilk seti 6-4 kaybeden ancak ikinci sette iyi bir dönüş yapan 1 numaralı raket Halep, seti 6-4 alarak skoru 1-1 yaptı.
Hava sıcaklığının 24 derecelerde seyrettiği maçın üçüncü ve final seti ise iki raket arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Maçı kazanıp yoluna devam etmek isteyen Halep ile oyuna iyi konsantre olan Davis'in karşılıklı kazandıkları oyunlarla set 13-13' e geldi.
Ancak 14'inci sette Davis'in servisini kırarak 14-13 öne geçen Halep, 3 saat 45 dakika süren maçı da 2-1 kazanmayı başardı.
Simona Halep, dördüncü turda Çek Cumhuriyeti'nden 6 numaralı seri başı Karolina Pliskova ile karşılaşacak.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:57
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Yorum
mustii istanbula da 5 çekin. Mehmet ÖZCAN ı da ilk onbirde görürüz inşallah
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Halis Özkahya’nın ‘kartlarına’ dikkat
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Yorum
erkan k bilerek atanmış bu adam bjk düşmanı resmen
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Lestienne iddiası
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Yorum
suat trabzon İyi oyuncu ise biraz daha bekleyelimde başkası alsın. Biz sezon başlasın, kamp dönemi bitsin, iş işten geçsin öyle alalım.
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