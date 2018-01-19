Nadal zorlanmadan 4. turda

Kariyerinde bir Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki İspanyol tenisçi Nadal, Melbourne kentinde oynanan ve 1 saat 50 dakika süren mücadelede Dzumhur'u 6-1, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını dördüncü tura yazdırdı.

Turnuvada geçen yıl final oynayan Nadal, dördüncü turda Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti. İspanyol tenisçi, dünya klasmanında 26. sırada yer alan Schwartzman ile daha önce oynadığı üç maçı da kazandı.

6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, üçüncü tur mücadelesinde ABD'li rakibi Ryan Harrison'u 7-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek turnuva dışında bıraktı.

17 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios da 15 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga'yı 7-6, 4-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

- Wozniacki set vermedi

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, 30 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens'i 2-0 yendi.

Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 26 dakika süren mücadelede Bertens'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Danimarkalı tenisçi tur atlayan taraf oldu.

2011 yılında turnuvada yarı final oynayan Wozniacki, dördüncü turda Slovak Magdalena Rybarikova ile karşılaşacak.

Geçen yılın Fransa Açık şampiyonu, 7 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko, Estonyalı rakibi Anett Kontaveit'e 3-6, 6-1 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilerek üçüncü turda elendi. 22 yaşındaki Kontaveit, İspanyol Carla Suarez Navarro ile eşleşti.