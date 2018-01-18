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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'da 4. gün sona erdi

    Avustralya Açık'da 4. gün sona erdi

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ın 4. gününde, kadınlarda Garbine Muguruza, , erkeklerde ise ve elendi.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları tamamlandı. Tenisçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklık yüzünden zor anlar yaşadı.

    Kariyerinin ilk grand slam 2. tur maçını oynayan dünya 97'ncisi Tennys Sandgren, 2014 şampiyonu ve 9 numaralı seribaşı 'yı 3-0'lık (6-2, 6-1, 6-4) skorla saf dışı bıraktı.

    36 yaşındaki Julien Benneteau da erkeklerin 7 numaralı seribaşı 'i eleyerek 2. turun sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

    Unvanını korumaya gelen erkeklerin 2 numaralı seribaşı , dünya 55 numarası Jan-Lennard Struff'u 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek 3. tura çıktı.

    Erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dünya sıralamasının 62. basamağındaki Peter Gojowczyk'i 3-1 (6-1, 6-3, 4-6, 6-3) yendi.

    5 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 'ta 6 şampiyonluğu bulunan 14 numaralı seribaşı de tur atladı.

    MUGURUZA VE KONTA ELENDİ
    Turnuvanın 4. günü, kadınlarda da iki beklenmedik sonuca sahne oldu. 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, Su-Wei Hsieh, 9 numaralı seribaşı ise Bernarda Pera tarafından 2. turda elendi.

    Kadınların 1 numaralı seribaşı Simona Halep, dünya 112 numarası Eugenie Bouchard'ı 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

    6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 8 numaralı seribaşı Caroline Garcia'nın yanı sıra 2016 şampiyonu ve 2008 şampiyonu da 3. tura yükseldi.

    5. GÜN PROGRAMI
    Avustralya Açık'ta yarın oynanacak 3. tur maçlarında, erkeklerin 1 numaralı seribaşı , 28 numaralı seribaşı Damir Dzumhur, 3 numaralı seribaşı da 30 numaralı seribaşı Andrey Rublev ile karşılaşacak.

    Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı ile 30 numaralı seribaşı Kiki Bertens ve 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina ile Marta Kostyuk mücadele edecek.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:10
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