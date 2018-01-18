Goffin 2. turda veda etti
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 7 numaralı seribaşı David Goffin, 2. turda elendi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 2. tur mücadelesinde, 2017 sezon sonu turnuvasında final oynadıktan sonra dünya sıralamasında 7'nciliğe kadar tırmanan David Goffin ile dünya 59 numarası Julien Benneteau karşılaştı.
Goffin, ilk seti 6-1 alarak maça hızlı başladı. Fakat 36 yaşındaki Benneteau, sonraki setleri 7-6, 6-1 ve 7-6 kazanarak 3-1'lik skorla adını 3. tura yazdırdı.
Erkeklerde 12 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro ise dünya sıralamasının 47. basamağındaki Karen Khachanov'u 6-4, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek yoluna devam etti.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:17
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Tango zamanı
Toplam 2
Yorum
AKGANDAL senin forvet ve ortasahaya ihtiyacın varken solbek arıyorsun.allah akıl fikir versin
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 5
Yorum
MERSİN NEDEN OLAY OLSUN ADAM FENERBAHÇELİ ÇEKEMEYECEK NE VAR FENERİUM MARKALI ÜRÜN GİYEMEZMİ GERİ KAFALI OLMAYI BIRAKIN ADAM FENERBAHÇEYE GOL ATTI
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Larin rest çekti!
Toplam 2
Yorum
KADİRHAN63 BOŞVERİN UĞRAŞMAYIN KARDEŞİM BAŞKA ADAM MI KALMADI LARİNİ ALIYORUZ ÇOK GEREKSİZ BENCE KAPALI KUTU Bİ TRANSFER BOYKO VS GİBİ OLABİLİR SONU
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