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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Goffin 2. turda veda etti

    Goffin 2. turda veda etti

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 7 numaralı seribaşı , 2. turda elendi.

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 2. tur mücadelesinde, 2017 sezon sonu turnuvasında final oynadıktan sonra dünya sıralamasında 7'nciliğe kadar tırmanan ile dünya 59 numarası Julien Benneteau karşılaştı.

    Goffin, ilk seti 6-1 alarak maça hızlı başladı. Fakat 36 yaşındaki Benneteau, sonraki setleri 7-6, 6-1 ve 7-6 kazanarak 3-1'lik skorla adını 3. tura yazdırdı.

    Erkeklerde 12 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro ise dünya sıralamasının 47. basamağındaki Karen Khachanov'u 6-4, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek yoluna devam etti.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:17
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