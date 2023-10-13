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Yeni yüzler Vargas ve Mete

Dünya şampiyonu Mete Gazoz ile milli voleybolcu Melissa Vargas, realme Türkiye'nin yeni yüzü oldu. Realme Türkiye CEO'su Weijian Zhou yaptığı açıklamada, "Spor dünyasını fetheden iki olağanüstü yetenek, Mete ve Vargas'ı realme'nin Türkiye'deki yüzleri olarak görmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Yeni yüzler Vargas ve Mete
Dünya şampiyonu Mete Gazoz ile milli voleybolcu Melissa Vargas, realme Türkiye'nin yeni yüzü oldu. Realme Türkiye CEO'su Weijian Zhou yaptığı açıklamada, "Spor dünyasını fetheden iki olağanüstü yetenek, Mete ve Vargas'ı realme'nin Türkiye'deki yüzleri olarak görmekten heyecan duyuyoruz" dedi.
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