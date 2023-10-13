Yeni yüzler Vargas ve Mete

Dünya şampiyonu Mete Gazoz ile milli voleybolcu Melissa Vargas, realme Türkiye'nin yeni yüzü oldu. Realme Türkiye CEO'su Weijian Zhou yaptığı açıklamada, "Spor dünyasını fetheden iki olağanüstü yetenek, Mete ve Vargas'ı realme'nin Türkiye'deki yüzleri olarak görmekten heyecan duyuyoruz" dedi.
Dünyaşampiyonu Mete Gazoz ile milli voleybolcu Melissa Vargas, realme Türkiye'nin yeni yüzü oldu. Realme Türkiye CEO'su Weijian Zhou yaptığı açıklamada, "Spor dünyasını fetheden iki olağanüstü yetenek, Mete ve Vargas'ı realme'nin Türkiye'deki yüzleri olarak görmekten heyecan duyuyoruz" dedi.