Steam’de en çok satılan oyunlar listesi açıklandı! Birinci sıra değişmedi

Her hafta düzenli olarak satın alınan oyunları listeleyen Steam platformu son olarak Türkiye'de 16-23 Mayıs tarihleri aralığındaki listesini oyurseverlere duyurdu.

Listenin 1. basamağında 2012 yılında piyasaya sürülen CS:GO yer alırken The Outlast Trials oyunu listenin ikinci basamağında yer aldı. Futbol oyunu severlerin tutkulu oyunu FIFA 23 ise üçüncü sıraya adını yazdırmayı başardı.

Bilgisayar oyuncularının sıklıkla tercih ettiği platformlardan Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlarını açıkladı.

1- Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

2- The Outlast Trials

3- FIFA 23

4- Rust

5- Euro Truck Simulator 2

6- Need for Speed Unbound

7- PUBG: BATTLEGROUNDS

8- Need for Speed Heat

9- Team Fortress 2

10- Days Gone