Haberler Teknoloji Steam’de en çok satılan oyunlar listesi açıklandı! Birinci sıra değişmedi

Steam’de en çok satılan oyunlar listesi açıklandı! Birinci sıra değişmedi

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, 16 Mayıs ile 23 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de en çok satın alınan oyunlar listesini duyurdu.

Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:18
Steam’de en çok satılan oyunlar listesi açıklandı! Birinci sıra değişmedi

Her hafta düzenli olarak satın alınan oyunları listeleyen Steam platformu son olarak Türkiye'de 16-23 Mayıs tarihleri aralığındaki listesini oyurseverlere duyurdu.

Listenin 1. basamağında 2012 yılında piyasaya sürülen CS:GO yer alırken The Outlast Trials oyunu listenin ikinci basamağında yer aldı. Futbol oyunu severlerin tutkulu oyunu FIFA 23 ise üçüncü sıraya adını yazdırmayı başardı.

Bilgisayar oyuncularının sıklıkla tercih ettiği platformlardan Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlarını açıkladı.

1- Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
2- The Outlast Trials
3- FIFA 23
4- Rust
5- Euro Truck Simulator 2
6- Need for Speed Unbound
7- PUBG: BATTLEGROUNDS
8- Need for Speed Heat
9- Team Fortress 2
10- Days Gone

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