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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Play Station 5 kolu oyunseverlere tanıtıldı!

Play Station 5 kolu Duelsense oyunseverlere tanıtıldı!

yeni oyun konsolu 5'in kolu olan 'i tanıttı. Tanıtım tüm oyunseverleri heyecanlandırmayı başardı. Peki, Duelsense'in özellikleri ne? Playstation 5 ne zaman çıkacak?

, dünyanın en popüler oyun konsolu 'ın yeni modeli PS5 için kolları sıvadı. Yakın dönemde piyasaya çıkacak olan PlayStation 5'in parça parça tanıtımları yapılıyor. PlayStation için henüz net tarih bilinmese de, şirket bu yıl içinde PlayStation 5'i çıkartmayı hedefliyor. PlayStation'in oyun kolu ise bugünden ortaya çıktı. DualSense ismini taşıyan bu oyun kolunda Sony, yeni bir tasarım ortaya çıkarmışa benziyor.

DUELSENSE İLE DAHA FAZLA HİS

Sony'nin kendi internet sitesinde bilgileri ve görselleri tanıtılan kol beyaz ağırlıklı; analog ve tetik kısımları siyah olarak tasarlanmış. Eski kolda olduğu gibi dokunmatik yüzey yine bulunuyor. Shere tuşu yerine Create tuşuna bırakmış. Titreşim seviyesi yükseltilen ile daha fazla oyuna adapte olabileceksiniz. Ayrıca kulaklığa gerek kalmadan arkadaşlarınız ile oyun oynarken sohbet edebilme imkanı da sizlerle olacak.

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation için henüz net tarih bilinmese de, şirket bu yıl içinde PlayStation 5'i çıkartmayı hedefliyor.

  1. 08.04.2020
  2. Güncelleme: 08.04.2020 09:48
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