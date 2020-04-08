Play Station 5 kolu Duelsense oyunseverlere tanıtıldı!
Sony yeni oyun konsolu Playstation 5'in kolu olan Duelsense'i tanıttı. Tanıtım tüm oyunseverleri heyecanlandırmayı başardı. Peki, Duelsense'in özellikleri ne? Playstation 5 ne zaman çıkacak?
Sony, dünyanın en popüler oyun konsolu PlayStation'ın yeni modeli PS5 için kolları sıvadı. Yakın dönemde piyasaya çıkacak olan PlayStation 5'in parça parça tanıtımları yapılıyor. PlayStation için henüz net tarih bilinmese de, şirket bu yıl içinde PlayStation 5'i çıkartmayı hedefliyor. PlayStation'in oyun kolu ise bugünden ortaya çıktı. DualSense ismini taşıyan bu oyun kolunda Sony, yeni bir tasarım ortaya çıkarmışa benziyor.
DUELSENSE İLE DAHA FAZLA HİS
Sony'nin kendi internet sitesinde bilgileri ve görselleri tanıtılan kol beyaz ağırlıklı; analog ve tetik kısımları siyah olarak tasarlanmış. Eski kolda olduğu gibi dokunmatik yüzey yine bulunuyor. Shere tuşu yerine Create tuşuna bırakmış. Titreşim seviyesi yükseltilen Duelsense ile daha fazla oyuna adapte olabileceksiniz. Ayrıca kulaklığa gerek kalmadan arkadaşlarınız ile oyun oynarken sohbet edebilme imkanı da sizlerle olacak.
PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
PlayStation için henüz net tarih bilinmese de, şirket bu yıl içinde PlayStation 5'i çıkartmayı hedefliyor.
- 08.04.2020
- Güncelleme: 08.04.2020 09:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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